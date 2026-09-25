Gas natural para las regiones: expertos analizarán cómo ampliar su acceso La República realizará el conversatorio “Gas natural para las regiones: ¿qué hace falta para hacerlo realidad?” este 30 de setiembre.

El acceso al gas natural en las regiones será el eje del conversatorio “Gas natural para las regiones: ¿qué hace falta para hacerlo realidad?”, organizado por La República para analizar los principales desafíos que enfrenta el país para ampliar la cobertura de este recurso fuera de Lima.

El encuentro se realizará este 30 de setiembre desde las 4 p. m. y podrá seguirse a través de YouTube y Facebook de La República. La conversación será moderada por Carlos Cornejo y reunirá a tres especialistas vinculados al sector energético: Pedro Gamio Aita, exviceministro de Energía y consultor en temas energéticos; Humberto Campodónico Sánchez, economista, especialista en energía y expresidente del directorio de Petroperú; y Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas e ingeniero especialista en el sector energético.

Gas natural en las regiones

Uno de los temas centrales del conversatorio será entender qué ha impedido que más familias y negocios de las regiones puedan utilizar este recurso. Los especialistas analizarán las brechas de infraestructura, las condiciones de inversión, la regulación, las tarifas y la continuidad de las decisiones necesarias para ampliar el acceso.

También se revisarán los intentos realizados anteriormente para ampliar el acceso al gas y qué se podría hacer de manera diferente para avanzar hacia una mayor cobertura.

¿Cómo llevar gas natural a más regiones del Perú?

Otro de los puntos de la conversación será conocer qué alternativas existen para llevar gas natural a las regiones y cuál podría funcionar mejor según las características de cada lugar.

Los especialistas analizarán opciones como la construcción de ductos, el traslado del gas en camiones y la instalación de redes para distribuirlo en las ciudades. Además, se discutirá qué papel deberían cumplir el Estado y las empresas privadas para hacer posible estos proyectos.

Gas natural para siete regiones: ¿qué se necesita para hacerlo viable?

El conversatorio también pondrá sobre la mesa una propuesta que busca llevar gas natural a Ayacucho, Cusco, Puno, Junín, Ucayali, Huancavelica y Apurímac.

Los especialistas analizarán qué se necesita para que una iniciativa de esta magnitud pueda funcionar, desde la infraestructura hasta los recursos necesarios para ponerla en marcha. También se discutirá si las familias de estas regiones podrían acceder a precios similares a los que pagan otros usuarios y qué participación tendría el Estado.

El conversatorio “Gas natural para las regiones: ¿qué hace falta para hacerlo realidad?” se realizará el 30 de setiembre desde las 4 p. m. y podrá seguirse en vivo a través de YouTube y Facebook de La República.

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