Precio del dólar hoy en Perú, jueves 1 de octubre: así cerró la cotización para compra y venta
Consulta el precio del dólar hoy, jueves 1 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar hoy, jueves 1 de octubre de 2026, se sitúa en S/3,410 para la compra y S/3,440 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar cómo se cotiza la moneda oficial de Estados Unidos en bancos y casas de cambio, además de los valores presentados por organismos oficiales.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 1 de octubre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558