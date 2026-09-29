Fuerza Popular busca censurar a Giannina Avendaño por demora en el dictamen de facultades

Fuerza Popular busca censurar a Gianinna Avendaño por demora en el dictamen de facultades

Fuerza Popular busca censurar a Gianinna Avendaño por demora en el dictamen de facultades Composición/LR

Durante la sesión de la Comisión de Constitución, diputados de Fuerza Popular impulsaron una moción de censura contra la presidenta de este grupo de trabajo, Gianinna Avendaño.

Los parlamentarios acusan a la legisladora de una "falta de transparencia" y un "deficiente manejo de la Mesa Directiva" que afecta la programación de las sesiones y la atención oportuna de los temas en agenda.

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Moción de censura impulsada por diputados de Fuerza Popular

El documento, firmado por los legisladores Jaime Abensur, Pier Figari, Marco Pacheco y Arturo Alegría, sostiene que la conducción de Avendaño ha perjudicado el trabajo de la comisión.

Sin embargo, al presentarse el pedido durante la sesión, la titular de la mesa se negó a darle curso apoyándose en un informe técnico.

"Habiendo leído el artículo noventa y nueve del reglamento, no es aplicable esta moción; por lo tanto, tenemos que continuar con esta sesión convocada", declaró Avendaño.

La decisión de la presidenta provocó el reclamo inmediato del diputado Jaime Abensur, quien le exigió dejar el puesto para que el vicepresidente asuma la conducción.

"Señora presidenta, se ha presentado una moción de censura. Tenga usted la amabilidad de tramitarla. Usted tiene que dejar la mesa y tiene que asumir la presidencia el señor García porque su presidencia ha sido cuestionada […], el reglamento así lo ampara", sostuvo el legislador.