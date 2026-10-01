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Un país de América Latina aliado de EE.UU. busca atraer nuevas inversiones: sus planes mineros incluyen litio y tierras raras

El Gobierno plantea un nuevo Código Minero para asegurar inversiones, mientras se desarrolla una política sectorial que asegure continuidad y previsibilidad en el sector extractivo.

El país latinoamericano busca atraer inversión extranjera mediante la exploración de litio y tierras raras, apoyado por Washington para fortalecer su sector minero y generar desarrollo socioeconómico.
El país latinoamericano busca atraer inversión extranjera mediante la exploración de litio y tierras raras, apoyado por Washington para fortalecer su sector minero y generar desarrollo socioeconómico. | Composición LR/AFP/ChatGPT
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Un país de América Latina aliado de Washington busca atraer capitales privados mediante la exploración de su subsuelo rico en litio y tierras raras. La Agencia Internacional de Energía (AIE) resalta la relevancia de estos minerales estratégicos: "El primero es fundamental para las baterías, mientras que los elementos raros alimentan los imanes de motores eléctricos y tecnologías avanzadas".

El desafío actual radica en convertir dicho yacimiento geológico en un verdadero motor socioeconómico. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), esa nación figuraba fuera de la nómina global de extractores relevantes en 2024, reduciendo su aporte local a la manufactura de cemento, arrabio más acero crudo.

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¿Qué país de América Latina aliado de EE.UU. impulsa la minería de litio y tierras raras?

Paraguay presentó una estrategia formal para atraer capitales internacionales enfocados en la extracción de recursos estratégicos. Durante el II Foro de Minería de Capami, Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía del MOPC, destacó las oportunidades de explotación en titanio y uranio, además de proyectar un mercado promisorio para el litio y los elementos raros.

Esa agenda cuenta con el respaldo directo de Washington. Ambas naciones acordaron intensificar la cooperación bilateral para asegurar el suministro de minerales críticos. La agencia estatal IP confirmó el compromiso tras señalar que ambos gobiernos se comprometieron a intensificar la cooperación para acelerar el suministro seguro de minerales críticos, fortaleciendo los lazos geopolíticos entre ambas partes.

A pesar de las señales geológicas prometedoras para cobre e hierro, Bejarano aclaró la brecha hasta la fase industrial. La prospección inicial exige un financiamiento significativo, por lo que el funcionario advirtió que los estudios prospectivos requieren inversiones importantes y pueden demandar entre 10 y 15 años para llegar a una reserva certificada, precisando los plazos reales del proyecto estatal.

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¿En qué consiste la nueva estrategia minera impulsada por el MOPC?

El Gobierno de Santiago Peña impulsa un marco normativo robusto para incentivar el sector extractivo. En ese contexto, el Ejecutivo evalúa enviar al Congreso un nuevo Código Minero con el propósito de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas. El viceministro Bejarano aclaró que aquella iniciativa legislativa continúa en análisis, por lo cual su aprobación aún no resulta un hecho concluido.

El segundo pilar contempla una política sectorial pendiente del aval presidencial, orientada a trazar un plan estructural que trascienda la presente administración. La autoridad la definió como "una mirada de Estado con un largo plazo, no solamente una mirada gubernamental". Este enfoque busca brindar continuidad y previsibilidad a las inversiones de capital en el territorio paraguayo.

En el plano económico, la meta reside en generar fuentes de trabajo y ampliar las oportunidades productivas locales. Durante el foro oficial se abordaron proyectos de exploración de uranio y titanio, proyecciones financieras y el panorama del oro; sin embargo, la comunicación del MOPC no detalló montos comprometidos ni fechas exactas para iniciar la extracción de litio o tierras raras.

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