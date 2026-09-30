Detienen a comisario y tres policías por presunta protección a banda vinculada al robo de carros y extorsión en Junín

La Policía Nacional detuvo de forma preliminar al comisario de Tarma, comandante PNP David Walter Ramírez Panta, y a tres suboficiales por su presunta vinculación con la organización criminal Los Apretadores de Tarma, investigada por extorsión y delitos contra el patrimonio. El operativo se ejecutó en la provincia de Tarma, región Junín, con participación del Grupo Especial contra el Crimen de Huancayo (GRECC-HYO) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín.

Los otros efectivos intervenidos son Luis Fernando Huaroc Elizarbe, Héctor Palmiro Lirio Chinchay y Jean Dennis Pawelczyk Aguirre. La medida contó con autorización del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarma, mediante la Resolución Judicial N.° 1, del 28 de septiembre de 2026.

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Así operaba la banda investigada

Según la investigación policial, Los Apretadores de Tarma captaban a sus víctimas mediante supuestos contratos de alquiler de vehículos o falsas inversiones. Luego de obtener vehículos y dinero, exigían nuevos pagos para devolver los bienes, bajo amenazas de muerte, mensajes y videos enviados por WhatsApp.

Uno de los casos corresponde a William Coronel Yantas, quien entre abril y mayo de 2026 habría entregado un vehículo de placa AXF-209 y S/70.000 a un sujeto conocido como ‘Jimmy’ y a Iurhgen Laos Pérez, como parte de una supuesta inversión.

El 14 de septiembre, Laos Pérez habría citado a Coronel para exigirle S/15.000 bajo amenazas de muerte. Según la información policial, el dinero se habría cobrado en un club nocturno, donde el suboficial PNP Jean Dennis Pawelczyk Aguirre habría vigilado a la víctima. Posteriormente, la organización le habría exigido otros S/5.000 y le habría mostrado un arma de fuego que, según la Policía, pertenecería al suboficial Luis Fernando Huaroc Elizarbe.

Investigan presunto apoyo policial

La investigación atribuye a los efectivos policiales presunto apoyo y encubrimiento a los integrantes de la organización, así como labores de custodia y cobertura para los investigados por extorsión.

Durante el operativo, la Policía incautó especies que trasladó a las instalaciones del GRECC-HYO para su registro y evaluación. Las diligencias continúan bajo la conducción del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades individuales de los cuatro efectivos.