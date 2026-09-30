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Detienen a comisario y tres policías por presunta protección a banda vinculada al robo de carros y extorsión en Junín

La Policía Nacional detuvo al comisario David Walter Ramírez y tres suboficiales de Tarma por su presunta vinculación con la organización criminal Los Apretadores de Tarma.

Operativo policial desarticula organización "Los Apretadores de Tarma" por extorsión
Operativo policial desarticula organización "Los Apretadores de Tarma" por extorsiónFoto: La República
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La Policía Nacional detuvo de forma preliminar al comisario de Tarma, comandante PNP David Walter Ramírez Panta, y a tres suboficiales por su presunta vinculación con la organización criminal Los Apretadores de Tarma, investigada por extorsión y delitos contra el patrimonio. El operativo se ejecutó en la provincia de Tarma, región Junín, con participación del Grupo Especial contra el Crimen de Huancayo (GRECC-HYO) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín.

Los otros efectivos intervenidos son Luis Fernando Huaroc Elizarbe, Héctor Palmiro Lirio Chinchay y Jean Dennis Pawelczyk Aguirre. La medida contó con autorización del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarma, mediante la Resolución Judicial N.° 1, del 28 de septiembre de 2026.

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Así operaba la banda investigada

Según la investigación policial, Los Apretadores de Tarma captaban a sus víctimas mediante supuestos contratos de alquiler de vehículos o falsas inversiones. Luego de obtener vehículos y dinero, exigían nuevos pagos para devolver los bienes, bajo amenazas de muerte, mensajes y videos enviados por WhatsApp.

Uno de los casos corresponde a William Coronel Yantas, quien entre abril y mayo de 2026 habría entregado un vehículo de placa AXF-209 y S/70.000 a un sujeto conocido como ‘Jimmy’ y a Iurhgen Laos Pérez, como parte de una supuesta inversión.

El 14 de septiembre, Laos Pérez habría citado a Coronel para exigirle S/15.000 bajo amenazas de muerte. Según la información policial, el dinero se habría cobrado en un club nocturno, donde el suboficial PNP Jean Dennis Pawelczyk Aguirre habría vigilado a la víctima. Posteriormente, la organización le habría exigido otros S/5.000 y le habría mostrado un arma de fuego que, según la Policía, pertenecería al suboficial Luis Fernando Huaroc Elizarbe.

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Investigan presunto apoyo policial

La investigación atribuye a los efectivos policiales presunto apoyo y encubrimiento a los integrantes de la organización, así como labores de custodia y cobertura para los investigados por extorsión.

Durante el operativo, la Policía incautó especies que trasladó a las instalaciones del GRECC-HYO para su registro y evaluación. Las diligencias continúan bajo la conducción del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades individuales de los cuatro efectivos.

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