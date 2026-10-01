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Política

IPYS critica al embajador de EE. UU. por sus expresiones contra César Hildebrandt

El Instituto Prensa y Sociedad cuestionó que Bernie Navarro utilizara calificativos contra el periodista a raíz de una publicación sobre una denuncia presentada por un extrabajador de Hildebrandt en sus trece.

Embajador de EE.UU. en Perú calificó de "traficante de chismes" al periodista César Hildebrandt. Foto: composición LR
Embajador de EE.UU. en Perú calificó de "traficante de chismes" al periodista César Hildebrandt. Foto: composición LR
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El IPYS criticó al embajador de EE. UU., Bernie Navarro, por las expresiones que dirigió contra el periodista César Hildebrandt, director de Hildebrandt en sus trece. La organización rechazó que una autoridad pública empleara términos agraviantes contra un periodista que participa en el debate político.

A través de un pronunciamiento publicado este jueves 1 de octubre, el IPYS señaló que Navarro había reiterado insultos contra el director del semanario. La organización sostuvo que la denuncia mencionada por el diplomático correspondía a un asunto distinto de su cuestionamiento sobre el trato hacia la prensa.

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El pronunciamiento ocurrió después de una respuesta que el embajador de EE. UU. publicó en X. Navarro reaccionó a un mensaje del periodista Jesús Verde sobre una denuncia presentada por un extrabajador de Hildebrandt en sus trece. En esa respuesta, calificó a Hildebrandt de “desprestigiado traficante de chismes”.

El IPYS consideró que las autoridades públicas no deberían recurrir a ese tipo de calificativos contra periodistas. La institución también recordó que su cuestionamiento se centraba en las expresiones de Navarro y no en determinar la responsabilidad de la revista o de Hildebrandt sobre la denuncia mencionada en redes sociales.

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¿Qué dijo el embajador Bernie Navarro sobre César Hildebrandt?

El intercambio comenzó con una publicación del periodista Jesús Verde sobre una denuncia contra el semanario. Verde comentó que un extrabajador había acudido al Ministerio Público porque, según su versión, se habría utilizado su nombre para comprar 300.000 ejemplares de la revista por S/1 millón. También sostuvo que la familia del denunciante aseguró que no autorizó el uso de sus datos personales.

Navarro respondió directamente a esa publicación. “¡No me extraña nada de este desprestigiado traficante de chismes! #ForSale”, escribió el diplomático en sus redes sociales. El mensaje fue interpretado por el IPYS como un nuevo ataque verbal contra el director de Hildebrandt en sus trece.

El pronunciamiento del IPYS precisó que la denuncia del extrabajador era “un asunto ajeno a este pronunciamiento”. La organización centró su crítica en el uso de términos agraviantes por parte de una autoridad pública contra un periodista. Además, el IPYS había registrado días antes un caso de agresión contra periodistas del mismo semanario durante una cobertura en Nasca.

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