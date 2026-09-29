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Matt Damon fundó una ONG tras visitar una aldea de Zambia en 2006 y 20 años después ya ha ayudado a más de 92 millones de personas

Tras su experiencia, fundó H2O Africa Foundation y se unió al ingeniero Gary White para crear Water.org, enfocándose en mejorar el acceso al agua en comunidades vulnerables.

Matt Damon, tras su viaje a Zambia en 2006, se comprometió a mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento.
Matt Damon, tras su viaje a Zambia en 2006, se comprometió a mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento. | Foto: Independente
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En 2006, Matt Damon viajó a Zambia y convivió con familias de una pequeña comunidad que enfrentaban dificultades por la falta de acceso a agua potable y sistemas básicos de saneamiento. La experiencia permitió al actor conocer de cerca un problema que afecta a millones de personas.

Aquel viaje terminó impulsando su participación en iniciativas relacionadas con el acceso al agua. Primero creó la H2O Africa Foundation y, dos años después, se unió al ingeniero Gary White para formar Water.org, una organización dedicada a financiar proyectos de agua y saneamiento.

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El viaje a Zambia que cambió el rumbo de Matt Damon

Durante su estancia en el país africano, Damon comprobó las dificultades cotidianas que provocaba la falta de agua potable. Según explicó posteriormente, le sorprendió descubrir hasta qué punto este problema estaba relacionado con otras necesidades y dificultades sociales.

Para el actor, disponer de agua no se limita a cubrir una necesidad básica. También puede estar relacionado con el acceso a la educación, el trabajo y las oportunidades para las familias, una perspectiva que influyó en su decisión de involucrarse en este ámbito.

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De una iniciativa en África a una organización internacional

En 2006, Damon fundó la H2O Africa Foundation y comenzó a impulsar proyectos destinados a mejorar el acceso al agua y al saneamiento. En 2008 conoció a Gary White, especialista en agua, y ambos unieron sus conocimientos y recursos para crear Water.org.

La organización comenzó a ampliar sus proyectos mediante financiación y alianzas con distintos colaboradores. Según los datos recogidos en la información compartida, sus iniciativas han beneficiado actualmente a más de 92 millones de personas en África, Asia y América Latina, dos décadas después de aquel viaje a Zambia.

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