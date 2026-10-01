Papa León XIV: Cancillería inspecciona lugares que visitará en Chiclayo y prepara misa para un millón de fieles

La Cancillería inspecciona los lugares de visita del papa León XIV en Chiclayo para su llegada en noviembre. Se evaluaron las pampas de Pimentel, donde se celebrará una misa multitudinaria. | Difusión

La Cancillería inspecciona los lugares de visita del papa León XIV en Chiclayo para su llegada en noviembre. Se evaluaron las pampas de Pimentel, donde se celebrará una misa multitudinaria. | Difusión

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV al Perú, una comitiva de la Cancillería inspeccionó los principales lugares que el sumo pontífice visitará durante su paso por Chiclayo. La delegación verificó este jueves 1 de octubre las condiciones de las pampas de Pimentel, donde se realizará una multitudinaria misa el viernes 13 de noviembre.

Los representantes del Ejecutivo también recorrieron el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, y el Santuario Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo. La comitiva estuvo acompañada por el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, y funcionarios locales.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Papa León llega en noviembre

En las pampas de Pimentel se supervisaron los trabajos de preparación del terreno que recibirá a miles de fieles durante la celebración eucarística. De acuerdo con las autoridades, uno de los principales retos será organizar el ingreso de los asistentes para evitar aglomeraciones.

“Las entradas para la misa se van a gestionar mediante un código QR, eso nos va a marcar el círculo de ingreso y la hora. Un millón de personas no pueden entrar de golpe, tiene que haber un plan de entrada”, explicó el gobernador Jorge Pérez.

Medidas de seguridad

La visita de León XIV a Chiclayo constituye uno de los principales puntos de su recorrido por el Perú y tiene especial significado debido al vínculo que el papa, cuyo nombre es Robert Prevost, mantiene con esta región. Se espera además la llegada de visitantes de distintas partes del país y del extranjero.

Ante la concentración de fieles, la Policía Nacional y el Ejército reforzarán las medidas de seguridad en los espacios donde el pontífice desarrollará actividades públicas y privadas.

La comitiva de la Cancillería continuará con las inspecciones este viernes 2 de octubre, cuando se traslade a Santa Cruz, en la región Cajamarca, localidad ubicada a unas tres horas y media de Chiclayo.

La visita apostólica de León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre. Durante su recorrido también visitará Lima, Cusco y Pucallpa.