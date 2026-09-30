Dentista muere tras ser atropellado por camioneta que terminó contra condominio de San Miguel

Una camioneta que pertenecería a una empresa telefónica se despistó en la cuadra 5 del jirón Francisco Bolognesi, a la altura de la plaza Moxeque, en el distrito de San Miguel, y terminó impactando contra la reja de un condominio. El accidente dejó una persona fallecida y dos heridos.

Una cámara de seguridad registró el momento en que la camioneta de placa BSQ-809 perdió el control y descendió a gran velocidad por el jirón Santa Ana. La unidad subió a la vereda e impactó contra Paul Palacios Tirado, de 48 años, quien, según los vecinos, era dentista y se dirigía a su trabajo. El vehículo también derribó la reja de ingreso del condominio y un poste que sostenía la cámara que registró el accidente de tránsito .

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Producto del impacto, Palacios Tirado falleció en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta, de 31 años, y un menor de 4 años que viajaba en el vehículo resultaron heridos.

Ambos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a la clínica San Judas Tadeo para recibir atención médica.

Hasta el lugar llegaron ambulancias, efectivos de la Policía Nacional y unidades del Cuerpo General de Bomberos para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Debido al accidente, se dispuso el cierre temporal de las vías cercanas para facilitar las labores de auxilio. Posteriormente, el acceso peatonal afectado fue asegurado con mallas y estructuras metálicas.

Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control de la camioneta son materia de investigación. Las autoridades deberán determinar las causas del despiste y establecer las responsabilidades correspondientes.

Vecinos exigen un semáforo en la intersección

Una vecina de 40 años expresó su preocupación por el accidente, debido a que la zona registra tránsito frecuente de escolares y peatones. La intersección se encuentra cerca de un colegio emblemático.

Por su parte, el representante del condominio cuestionó la falta de un semáforo en el cruce y pidió a la Municipalidad de San Miguel coordinar su instalación como medida de seguridad. Aunque la vía cuenta con un rompemuelles, los residentes consideran necesario reforzar el control del tránsito.