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Minedu anuncia desalojo de inquilinos que utilizan terrenos de colegios para fines particulares

El ministro José Antonio Chang advirtió que más de 58 instituciones educativas en Lima Metropolitana están en situación de ocupación precaria, afectando la construcción de nuevas escuelas.

Algunos terrenos son utilizados como campos deportivos y estacionamiento
Algunos terrenos son utilizados como campos deportivos y estacionamientoFoto: Minedu
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El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que acelerará las acciones legales y administrativas para recuperar terrenos del Estado destinados a la educación que permanecen ocupados por terceros y son utilizados para fines particulares. La medida forma parte de la estrategia para ampliar la infraestructura educativa, según indicó el titular del sector, José Antonio Chang Escobedo.

"Los terrenos del Estado destinados a la educación deben estar al servicio de los estudiantes. No podemos tener espacios que pertenecen a todos los peruanos ocupados durante años mientras nuestras escuelas necesitan crecer y mejorar", señaló el ministro. Para el funcionario, recuperar los terrenos resulta indispensable si se busca avanzar con la meta de construir 500 colegios por año, compromiso anunciado previamente por la presidenta Keiko Fujimori.

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Más de medio centenar de colegios ocupados por terceros

Según el Minedu, actualmente 58 instituciones educativas públicas y 8 institutos de educación superior tecnológica públicos de Lima Metropolitana presentan situaciones de ocupación precaria. Entre los casos de mayor dimensión figura la IE 8177 El Rosario de Jicamarca, en Carabayllo, cuyo predio tiene 30.240 m², de los cuales 29.078,05 m² permanecen ocupados por terceros.

En Breña, la IE Emblemática Mariano Melgar busca rescatar más de 12.000 m², mientras que la IE 0004 Mariano Melgar ‘Marianito’ gestiona aproximadamente 3.000 m² correspondientes a su área deportiva. "Estamos hablando de terrenos públicos que fueron destinados a la educación. Nuestro deber es recuperarlos y ponerlos nuevamente al servicio de los estudiantes", enfatizó Chang.

Terrenos son utilizados como campos deportivos, estacionamientos y carwash

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine, informó que el Minedu viene coordinando con la Procuraduría Pública, las UGEL y la DRELM las acciones legales y administrativas para acelerar la recuperación de estos espacios, de acuerdo con la situación jurídica de cada predio.

Además, explicó que existen terrenos utilizados por terceros como campos deportivos privados, estacionamientos, carwash y para actividades particulares, pese a estar destinados al servicio educativo. En algunos casos, estas ocupaciones dificultan incluso la ejecución de proyectos de reconstrucción y ampliación, como ocurre con la IE Inca Garcilaso de la Vega.

La situación también alcanza a institutos públicos. Uno de los casos de mayor dimensión es el IEST María Rosario Aráoz Pinto, cuya propiedad tiene aproximadamente 70.000 m² y permanece ocupado por un inquilino precario desde hace más de 13 años. "Cada terreno recuperado abre la posibilidad de construir mejores escuelas y atender a más estudiantes", concluyó el ministro Chang.

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