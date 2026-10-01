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Sociedad

¿Perdiste tu DNI a días de votar? Reniec activa el "DNI exprés" para entregártelo en solo 24 horas

Los ciudadanos pueden solicitar el DNI exprés de forma virtual ingresando a la plataforma de Reniec y eligiendo agencias en regiones como Lima, Arequipa y Tacna, entre otras.

Este servicio se puede gestionar en línea y permite recoger el DNI en 27 agencias seleccionadas en diversas regiones del país en un plazo de 24 horas tras la solicitud.
Este servicio se puede gestionar en línea y permite recoger el DNI en 27 agencias seleccionadas en diversas regiones del país en un plazo de 24 horas tras la solicitud.Foto: Andina/Composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó de manera excepcional un servicio de atención rápida para ciudadanos que perdieron o sufrieron el robo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida permite gestionar un duplicado y recogerlo dentro de un plazo de 24 horas en agencias determinadas.

El servicio estará disponible desde el 1 de octubre hasta las 10:00 a. m. del domingo 4 de octubre, fecha de los comicios. La atención para el recojo se implementó en 27 agencias ubicadas en distintas regiones del país, con el objetivo de facilitar que los ciudadanos cuenten con su documento para acudir a votar.

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DNI exprés de Reniec: cómo solicitar el duplicado y dónde puedes recogerlo antes de votar

El procedimiento para acceder al servicio se realiza por internet, sin necesidad de iniciar la solicitud de manera presencial. El ciudadano debe ingresar a la plataforma oficial de Reniec, completar el trámite correspondiente y elegir una de las agencias habilitadas para recoger el nuevo documento.

Las agencias seleccionadas se encuentran en Lima, Callao, Cajamarca, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Ayacucho, Huánuco, Ica, Loreto, Ucayali, Puno, Tacna y Arequipa. La entrega está destinada a quienes necesiten un duplicado debido a la pérdida o robo del documento.

En el caso de quienes tienen DNI azul y buscan obtener por primera vez un DNI electrónico mediante esta modalidad, el procedimiento incluye el aplicativo DNI BioFacial 3.0. Esta herramienta permite realizar una validación de identidad mediante reconocimiento facial y tomar la fotografía que será incorporada al nuevo documento. Después, el trámite continúa mediante la plataforma web de Reniec.

La fotografía debe mostrar el rostro completamente descubierto, sin gorros, lentes u otros elementos que lo oculten. Además, debe realizarse frente a un fondo claro y con expresión seria. Esta parte del procedimiento se completa desde el celular, por lo que no es necesario acudir a una agencia para realizarla.

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Cuánto cuesta el DNI exprés y qué necesitas para completar el trámite virtual

El monto depende del tipo de documento que se solicite. Para una persona con DNI azul que tramite por primera vez el cambio a DNI electrónico, el costo establecido es de S/30 y corresponde al código de pago 02121. En cambio, quienes ya cuentan con DNI electrónico y requieren un duplicado deben utilizar el aplicativo ID Perú para validar su identidad antes de continuar con la solicitud en la página web de Reniec. En este último caso, el pago es de S/33.

Los pagos pueden realizarse mediante Yape. Para ello, primero se debe generar un ticket en la plataforma de recaudación de Reniec y luego ingresar el código correspondiente en la opción de pago de servicios de la aplicación. Una vez completado el trámite, el ciudadano puede consultar el avance de su solicitud mediante la plataforma de consulta de identidad de Reniec.

El documento podrá ser recogido en la agencia seleccionada durante el proceso. Por ello, es necesario revisar previamente el estado del trámite en la plataforma institucional para confirmar que el DNI se encuentra disponible antes de acudir al punto elegido.

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