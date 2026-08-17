DANA “Aníbal” podría agravar pérdidas ganaderas en la sierra: frío extremo ya causa muerte de crías

Las bajas temperaturas afectan la ganadería en la sierra central y sur del Perú, según el Senamhi. Productores de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno reportan muertes de crías y problemas sanitarios. | Difusión

Las bajas temperaturas afectan la ganadería en la sierra central y sur del Perú, según el Senamhi. Productores de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno reportan muertes de crías y problemas sanitarios. | Difusión

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Las bajas temperaturas ya generan afectaciones en la ganadería de la sierra central y sur del Perú. Según el Senamhi, productores de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno reportan muerte de crías, animales adultos debilitados y problemas sanitarios asociados al frío y a la menor disponibilidad de pastos.

La situación podría complicarse durante los próximos días debido a los fuertes vientos y nevadas asociados a la DANA Aníbal, fenómeno que podría intensificar las condiciones adversas en las zonas altoandinas.

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Entre las localidades afectadas figuran Paras, en Ayacucho; Ocongate, en Cusco; Calacoa, en Moquegua; y Huancané, Mañazo, El Collao y Santa Lucía, en Puno. El organismo meteorológico explicó que la reducción de pastizales disminuye la disponibilidad de alimento y deja al ganado en una situación de mayor vulnerabilidad frente al descenso de las temperaturas.

Nevadas y vientos ponen en riesgo al ganado

El incremento de los vientos puede hacer que los animales pierdan calor con mayor rapidez, por lo que el impacto sería mayor en crías, hembras adultas y alpacas preñadas.

A ello se suma la posible acumulación de nieve, que podría reducir las horas de pastoreo y dificultar el acceso de los animales a los pastos. Senamhi identifica riesgo para zonas ganaderas de Junín, Cusco, Arequipa y Puno.

Ante este escenario, la entidad recomienda a los productores trasladar a los animales más vulnerables a espacios secos y protegidos del viento, la lluvia y la nieve. También aconseja garantizar reservas de forraje y agua, además de verificar diariamente el estado de salud del ganado.

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Lluvias también generan oportunidades para la agricultura

Las precipitaciones previstas no solo representan riesgos. En algunas zonas, el incremento de la humedad del suelo podría favorecer las primeras labores de preparación de terrenos y la siembra de la campaña agrícola 2026-2027. También podrían beneficiar a los cultivos de la campaña chica en los valles interandinos.

Sin embargo, los agricultores mantienen la exposición a granizadas, heladas, lluvias intensas y fuertes vientos, eventos capaces de afectar cultivos instalados, semillas, insumos y productos almacenados.

Por ello, Senamhi recomienda proteger las semillas y productos de la humedad, así como adoptar medidas preventivas frente a posibles granizadas y precipitaciones intensas. La vigilancia deberá mantenerse especialmente en las parcelas donde los cultivos ya se encuentran en desarrollo.