Tacna suspende clases presenciales este lunes 17 de agosto por intensas lluvias

Ante las condiciones adversas de la región, se optó por suspender las clases presenciales en colegios. | Composición LR

Ante las condiciones adversas de la región, se optó por suspender las clases presenciales en colegios. | Composición LR

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Las intensas lluvias que afectan a la región Tacna obligaron a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales este lunes 17 de agosto del 2026. La Dirección Regional de Educación de Tacna (DRE Tacna) informó que la medida busca proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas.

La disposición comprende a las instituciones educativas públicas y privadas pertenecientes a la UGEL Tacna, así como a los colegios ubicados en el ámbito de la UGEL Jorge Basadre. Las autoridades señalaron que la decisión se tomó luego de las primeras evaluaciones realizadas en diferentes centros educativos, donde se identificaron condiciones que no garantizan el normal desarrollo de las actividades presenciales.

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¿Habrá clases virtuales en Tacna?

Aunque las clases presenciales fueron suspendidas durante esta jornada, la DRE Tacna precisó que las instituciones educativas podrán optar por la educación remota, de acuerdo con sus condiciones y posibilidades.

De esta manera, la suspensión no significa necesariamente la interrupción del servicio educativo. Los directores deberán coordinar las alternativas que permitan mantener la continuidad de las actividades académicas mientras persistan las condiciones adversas.

Asimismo, los responsables de cada colegio deberán verificar el estado de sus ambientes y reportar cualquier afectación ocasionada por las lluvias. Para ello, deberán aplicar la Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), cuando corresponda.

Los reportes sobre daños deberán efectuarse antes del inicio de la jornada escolar, de modo que las autoridades puedan evaluar cada situación y adoptar las medidas necesarias.

Lluvias provocaron huaico en Morro Sama

La suspensión de las clases ocurre luego de que una lluvia intensa afectara durante varias horas la provincia de Tacna el domingo 16 de agosto del 2026. Las precipitaciones generaron un huaico de grandes proporciones en el distrito de Morro Sama, con daños en viviendas y en un tramo de la carretera Costanera que conecta Tacna con Ilo, en Moquegua.

La situación generó preocupación entre las autoridades debido a la posibilidad de nuevas precipitaciones y afectaciones en diferentes puntos de la región. Por ello, la DRE Tacna exhortó a los directores a mantenerse atentos a las condiciones de sus establecimientos y actuar de manera preventiva.

La prioridad, según la autoridad educativa, es evitar que estudiantes y personal se expongan a situaciones de riesgo durante el desplazamiento hacia los colegios o mientras permanezcan en instalaciones que puedan haber sido afectadas por las lluvias.

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Autoridades mantienen monitoreo

La DRE Tacna continuará evaluando las condiciones de los centros educativos de la región para determinar las acciones que correspondan. Los directores deberán informar oportunamente cualquier emergencia o daño identificado en sus locales.

La medida anunciada este lunes responde específicamente a las condiciones generadas por las lluvias y a las previsiones meteorológicas para las siguientes horas. Las autoridades educativas recomendaron a las familias mantenerse informadas a través de los canales oficiales y de las comunicaciones de cada institución educativa.