El Niño 2026-2027: sequía en la sierra podría alcanzar niveles similares a los de 1982-83

El fenómeno El Niño podría generar una sequía extrema en la sierra central y sur del Perú, similar a la de 1982-1983, advierte Nelson Quispe del Senamhi. Este evento provocaría disminución de lluvias. | Difusión

El fenómeno El Niño podría generar una sequía extrema en la sierra central y sur del Perú, similar a la de 1982-1983, advierte Nelson Quispe del Senamhi. Este evento provocaría disminución de lluvias. | Difusión

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Si el fenómeno El Niño global alcanza una intensidad muy fuerte durante el verano 2026-2027, la sierra central y sur del Perú podrían enfrentar una sequía de magnitud similar, e incluso superior, a la registrada durante el evento de 1982-1983, considerado uno de los más extraordinarios de los últimos años.

La advertencia fue formulada por Nelson Quispe, investigador científico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), quien explicó que el calentamiento del océano Pacífico central suele generar una disminución de las lluvias en estas zonas del país. Según las proyecciones citadas por el especialista, el actual evento podría incluso superar la intensidad observada durante El Niño de 1982-1983 y 1997-1998.

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"Cuando el mar se calienta en el océano Pacífico central, los efectos en nuestro país se manifiestan con escasez de lluvias y sequía en la sierra central y sur del Perú", señaló Quispe a Andina.

Sierra con menos lluvias y costa norte con precipitaciones intensas

El escenario sería aún más complejo si coinciden el fenómeno El Niño global y El Niño Costero, caracterizado por el calentamiento del mar frente a las costas peruanas. En ese caso, el país podría experimentar condiciones climáticas opuestas: déficit de lluvias y sequía en la sierra central y sur, mientras que la costa norte afrontaría precipitaciones intensas.

Quispe precisó, sin embargo, que un evento de gran magnitud no necesariamente tendrá exactamente las mismas consecuencias que El Niño de 1982-1983. La respuesta dependerá de factores como las condiciones climáticas específicas, la información científica disponible y el nivel de prevención de las autoridades y de la población.

Lima podría afrontar escasez de agua

Uno de los principales riesgos asociados a la disminución de lluvias en la zona altoandina es la menor disponibilidad de agua para los reservorios que abastecen a las ciudades. Lima Metropolitana se encontraría entre las zonas más vulnerables si no se logra almacenar suficiente recurso hídrico.

De acuerdo con el investigador, una reducción significativa de las reservas podría obligar a restringir el servicio de agua potable en la capital. La falta de lluvias también tendría consecuencias sobre la agricultura y la ganadería, debido a su impacto en la siembra, el desarrollo y la cosecha de cultivos, así como en la disponibilidad de pastos para el ganado.

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Amazonía también tendría déficit de lluvias

La posible sequía no se limitaría a los Andes. La Amazonía peruana también podría registrar una deficiencia de precipitaciones si se consolida un El Niño global de intensidad muy fuerte.

Otro efecto que ya se observa en esta región es la reducción de los friajes. Quispe detalló que durante 2025 se registraron 30 eventos de friaje, mientras que en lo que va de 2026 se han contabilizado apenas seis.

El especialista estimó que durante los meses restantes del año podrían presentarse tres o cuatro eventos adicionales. De cumplirse este escenario, el año 2026 terminaría con alrededor de diez friajes, aproximadamente un tercio de los registrados el año pasado.

Según Quispe, las condiciones térmicas cálidas asociadas al actual escenario climático dificultan la ocurrencia de estos episodios de descenso brusco de temperaturas en la Amazonía.