Bus sigue atrapado bajo el agua en bypass de Pachacútec tras más de 12 horas sumergido en VMT

Un bus de la línea G permanece atrapado en el bypass de la avenida Pachacútec, Villa María del Triunfo, tras intensas lluvias en Lima Sur. | Latina

Un bus de la línea G permanece atrapado en el bypass de la avenida Pachacútec, Villa María del Triunfo, tras intensas lluvias en Lima Sur. | Latina

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Un bus de transporte público de la línea G continúa atrapado en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, más de 12 horas después de quedar inmovilizado por la acumulación de agua provocada por las intensas lluvias registradas en Lima Sur. El vehículo permanece prácticamente sumergido y hasta la mañana de este lunes 17 de agosto no había podido ser retirado del lugar.

El aniego comenzó alrededor de las 6 p. m. del domingo. El bus, que cubre la ruta entre Santiago de Surco y Pachacámac, ingresó al bypass cuando el agua tenía una altura menor; sin embargo, debido al desnivel de la vía, terminó atrapado. Otros dos vehículos también quedaron afectados en la zona.

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Los pasajeros fueron evacuados con apoyo de bomberos, al igual que un menor de edad que se encontraba en una miniván atrapada. No obstante, el bus permanecía en el lugar durante las primeras horas de este lunes, mientras las labores se concentraban en retirar el agua acumulada.

Según el reporte difundido por Latina Noticias, una cisterna municipal comenzó a trabajar desde la medianoche. Sin embargo, después de varias horas de intervención, apenas habría reducido unos 20 centímetros del nivel del agua, que supera los tres metros de profundidad en algunos sectores.

La emergencia mantiene restringido el tránsito por el bypass y complica la circulación entre Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Las autoridades exhortan a los conductores a evitar el paso por la zona, debido al riesgo de quedar varados o sufrir daños en sus vehículos.

Un punto que vuelve a quedar inundado

El aniego también vuelve a poner en evidencia los problemas de drenaje en este sector de Lima Sur. Vecinos señalaron que el bypass de la avenida Pachacútec suele acumular agua durante episodios de lluvias, lo que dificulta el tránsito y genera riesgos para peatones y conductores.

A la acumulación de agua de lluvia se suma el colapso de las redes de alcantarillado reportado en distintos puntos de la zona sur de la capital. El agua estancada representa además un riesgo sanitario mientras permanezca acumulada.

La emergencia se produce en una jornada en la que se han reportado aniegos en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos afectados por las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

Clases presenciales fueron suspendidas en Lima Sur

Debido a las condiciones generadas por las lluvias y las dificultades para movilizarse, el Ministerio de Educación dispuso que este lunes 17 de agosto las clases se desarrollen de manera virtual en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

La medida busca reducir la exposición de estudiantes y docentes a los riesgos asociados con los aniegos y las dificultades de desplazamiento. Por el momento, la disposición corresponde a esta jornada, mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones.

En paralelo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, informó que Villa El Salvador será declarado en emergencia debido a las inundaciones y al colapso del sistema de alcantarillado. El Ejecutivo coordina con Sedapal acciones para atender los puntos críticos y reducir el impacto de nuevas precipitaciones.

Mientras continúan las labores de drenaje, el bus de la línea G permanece en el bypass de Pachacútec, convertido en uno de los puntos más afectados por la emergencia en Lima Sur.