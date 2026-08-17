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¡Alerta por lloviznas! Senamhi emite mensaje por lluvias en el litoral peruano hasta el miércoles

El aviso meteorológico llega luego de las intensas precipitaciones registradas el domingo en distintos puntos de Lima, que provocaron aniegos, inundaciones y afectaron el tránsito en varios distritos.

Lluvias alerta
Lluvias alerta | Foto: Andina / Difusión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió este lunes 17 de agosto un mensaje informativo ante la continuidad de las lloviznas y el incremento de los vientos en sectores cercanos al litoral peruano.

Según el aviso enviado a los teléfonos celulares de la población, existe un 97% de probabilidad de ocurrencia de lloviznas entre el 17 y el 19 de agosto. Estas condiciones se presentan luego de las intensas precipitaciones registradas el domingo en distintos puntos de Lima, que provocaron aniegos, inundaciones y complicaciones en el tránsito.

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El organismo precisó que las condiciones previstas estarán acompañadas por un incremento de los vientos en zonas próximas al litoral, por lo que recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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¿Qué recomienda Indeci ante las lloviznas?

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas, especialmente en las zonas que ya presentan afectaciones por las lluvias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Reforzar los techos de las viviendas para evitar daños ante el incremento de los vientos.
  • Transitar con precaución, debido a la posible presencia de superficies resbaladizas.
  • Mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades ante eventuales emergencias.

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Lluvias históricas en VMT

En Lima, la precipitación acumulada por lloviznas en Villa María del Triunfo, en lo que va de agosto, ha superado las cifras registradas durante el Niño Costero de 2023. ‘

‘Hasta el momento, la estación ha registrado un acumulado de 17.2 mm de precipitación’’, informó Senamhi en su cuenta oficial de X. ‘‘Cabe recordar que las lloviznas más intensas suelen presentarse en Lima durante el invierno’’, concluyó la entidad.

larepublica.pe

Aniegos e inundaciones en Lima Sur

La alerta adquiere especial importancia en Lima, donde las precipitaciones del domingo generaron acumulación de agua en calles y avenidas de diversos distritos. En Villa María del Triunfo, por ejemplo, un bus permaneció atrapado durante horas en el bypass de Pachacútec debido al empozamiento.

Las autoridades exhortaron a la población a no bajar la guardia durante los próximos días y a priorizar las medidas de prevención mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.

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