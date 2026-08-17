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Auto cae en forado causado por huaicos en la carretera Costanera que conecta Tacna y Moquegua: chofer se salvó de milagro

Ante los estragos causados por los deslizamientos, dos tramos de la vía Costanera fueron cerrados y las autoridades recomendaron a la población suspender o reprogramar sus viajes a Tacna, Arequipa o Moquegua.

Auto cayó en forado en la vía Costanera
Auto cayó en forado en la vía Costanera | Foto: Andina / América
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Un vehículo particular cayó a un socavón formado luego del colapso de un tramo de la carretera Costanera, ubicado a la altura del kilómetro 25.5 en la provincia y región de Tacna. La vía que conecta la ciudad con Ilo (Moquegua) se vio afectada por las intensas lluvias que se registraron esta mañana.

El chofer se salvó de milagro del accidente luego de salir de la unidad por sus propios medios antes de que sea cubierto por el lodo. A raíz de las condiciones del trayecto vial, el tránsito en el sector quedó interrumpido y varios vehículos quedaron varados, según la Agencia Andina.

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Patrullero también fue arrastrado por huaico

Este no fue el único accidente reportado en la vía. En el kilómetro 68+500 de la carretera Costanera, un huaico provocado por la activación de la Quebrada de Burros arrastró a una unidad de la Policía Nacional. La fuerza del deslizamiento dejó enterrado en el lodo al vehículo, aunque no se reportaron personas afectadas.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Tacna dispuso el envío de maquinaria pesada para atender los puntos críticos de la carretera. Los trabajos se concentran principalmente en los kilómetros 67, 68+500 y 71+500, sectores afectados por el constante ingreso de lodo y piedras producto de las precipitaciones.

Patrullero fue arrastrado por huaico

Patrullero fue arrastrado por huaico

Cierre temporal de tramos en la carretera Costanera

Por su parte, el Gobierno Regional de Moquegua dispuso el cierre preventivo del tránsito en la carretera Costanera Norte y Sur. La restricción comprende los siguientes tramos:

  • Costanera Sur: interrupción de vía a la altura de la planta ENGIE (ex Enersur) y en la quebrada “Burros” debido al incremento del cauce por precipitaciones
  • Costanera Norte: tramo restringido a la altura del distrito de Pacocha por la activación de la quebrada Záparo.

La entidad informó que su equipo técnico monitorea la emergencia y coordinará acciones inmediatas con Provías Nacional para restablecer la transitabilidad en los puntos en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan.

Asimismo, recomendó a la población suspender o reprogramar sus viajes a Tacna, Arequipa o Moquegua debido al riesgo por activación de quebradas y la presencia de una densa neblina que dificulta la visibilidad de las vías, así como tomar las previsiones del caso y respetar las señalizaciones e indicaciones del personal en campo.

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