Perú expulsa a tres integrantes del Tren de Aragua a Venezuela en un vuelo que retornará con peruanos damnificados por doble terremoto

El Gobierno del Perú comenzó el 2 de agosto la expulsión de delincuentes extranjeros, iniciando con tres venezolanos del Tren de Aragua. | Foto: Ministerio del Interior/Composición LR

El Gobierno del Perú comenzó el 2 de agosto la expulsión de delincuentes extranjeros, iniciando con tres venezolanos del Tren de Aragua. | Foto: Ministerio del Interior/Composición LR

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El Gobierno del Perú inició este 2 de agosto la expulsión de delincuentes extranjeros que ya cumplieron sus condenas en el país. La primera acción comprendió el traslado de tres ciudadanos venezolanos identificados como integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, quienes fueron enviados a Caracas en un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como parte de una estrategia para evitar que reincidan en actividades delictivas dentro del territorio nacional.

La operación se realizó desde el Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, con la presencia de ministros de Estado. Cada uno de los expulsados viajó bajo custodia de un agente de la Policía Nacional del Perú, quien acompañó el traslado hasta su entrega a las autoridades venezolanas. El mismo vuelo tiene previsto regresar al país con ciudadanos peruanos afectados por el reciente doble terremoto ocurrido en Venezuela.

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Gobierno anuncia que continuarán las expulsiones de delincuentes extranjeros

El ministro del Interior informó que esta primera expulsión marca el inicio de un proceso que continuará en los próximos días con otros extranjeros que hayan cumplido sus condenas en el Perú y cuenten con órdenes de captura o requerimientos judiciales en sus países de origen. Precisó que la prioridad será retirar del territorio nacional a quienes representen un riesgo para la seguridad ciudadana.

Asimismo, explicó que las autoridades migratorias mantienen alertas activas para impedir el eventual reingreso de estas personas al país. Según indicó, en caso de que alguno de los expulsados intente volver al Perú, se procederá con su inmediata detención conforme a los mecanismos de control migratorio establecidos.

Avión de la FAP traerá de regreso a peruanos afectados por el terremoto en Venezuela

El Ministerio de Defensa confirmó que, una vez culminada la entrega de los tres expulsados en Caracas, la aeronave Spartan C-27 de la Fuerza Aérea retornará al Perú transportando a un grupo de compatriotas que resultaron afectados por el doble sismo registrado recientemente en Venezuela y que solicitaron apoyo para regresar al país.

Por su parte, el canciller señaló que esta operación humanitaria fue posible tras el restablecimiento de los servicios consulares de la embajada peruana en Venezuela, lo que permitió coordinar la asistencia a los ciudadanos peruanos. Las autoridades no precisaron cuántos connacionales serán trasladados en este vuelo de retorno.