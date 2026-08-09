La mayoría de las personas las tira sin pensarlo dos veces: muchas contienen oro valioso

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Los residuos electrónicos esconden una cantidad de materiales que pueden volver a utilizarse, entre ellos metales preciosos como el oro. Ahora, investigadores de ETH Zúrich desarrollaron un método que permite recuperar este metal a partir de componentes electrónicos utilizando un material elaborado con proteínas procedentes de un residuo de la industria alimentaria.

El estudio, publicado en la revista Advanced Materials, propone fabricar un aerogel de nanofibrillas de proteínas obtenidas del suero de leche. Este material funciona como una especie de esponja capaz de atrapar de forma selectiva el oro presente en una solución obtenida después de procesar los residuos electrónicos.

El resultado es especialmente llamativo porque el método permite aprovechar dos tipos de residuos al mismo tiempo: los procedentes de la industria alimentaria y los residuos electrónicos.

Una nueva forma de extraer oro

Los residuos electrónicos contienen pequeñas cantidades de metales valiosos, por lo que pueden convertirse en una fuente secundaria de materias primas. Sin embargo, recuperarlos no es sencillo y algunos métodos convencionales requieren sustancias químicas que pueden generar problemas ambientales.

Los investigadores de ETH Zúrich buscaron una alternativa a partir de proteínas del suero de leche, un subproducto de la industria alimentaria. Mediante un proceso específico, transformaron estas proteínas en nanofibrillas de amiloide y posteriormente las utilizaron para fabricar un aerogel poroso.

Cuando los residuos electrónicos son procesados, el oro pasa a una solución junto con otros elementos. El aerogel desarrollado por los científicos puede adsorber los iones de oro de esa solución, concentrándolos en el material.

En los experimentos, el aerogel alcanzó una capacidad máxima de adsorción de aproximadamente 166,7 miligramos de oro por cada gramo de material. Además, mostró una elevada selectividad hacia el oro frente a otros metales presentes en la solución.

Para comprobar el funcionamiento del sistema con residuos reales, los investigadores utilizaron 20 placas base de computadoras. Después de procesarlas y aplicar el método de recuperación, consiguieron obtener alrededor de 450 miligramos de oro.

El metal recuperado presentó una pureza de aproximadamente 90,8% en peso, equivalente a cerca de 22 quilates. Por lo tanto, el dato de los 22 quilates corresponde al oro obtenido mediante el proceso, y no significa que las placas base contengan directamente oro de esa pureza.

El oro de los residuos electrónicos podría tener una segunda vida

Una de las características más interesantes del método es que no se limita a recuperar un metal valioso. El proceso combina un residuo de la industria alimentaria con residuos electrónicos, convirtiendo ambos materiales en recursos aprovechables.

Después de capturar el oro, los investigadores sometieron el material a un tratamiento térmico que permitió recuperar el metal y concentrarlo para obtener finalmente un pequeño lingote.

El equipo también realizó evaluaciones económicas y ambientales del procedimiento. Sus resultados indican que el valor del oro recuperado puede superar ampliamente los costes asociados con los materiales y la energía necesarios para realizar el proceso.

Esto no significa que cualquier persona pueda extraer oro de un teléfono o una computadora en casa. El estudio corresponde a una investigación experimental y plantea una posible vía para desarrollar sistemas de recuperación de metales más eficientes y sostenibles a escala industrial.

La investigación demuestra, sin embargo, que los residuos electrónicos pueden ser mucho más que basura. En lugar de terminar descartados, algunos de sus componentes podrían convertirse en una fuente de materias primas, mientras que materiales considerados residuos, como las proteínas del suero de leche, pueden desempeñar un papel inesperado en su recuperación.