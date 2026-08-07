Presunto asesino de cambista en Barrio Chino tendría vínculos con el Tren de Aragua: PNP revela marcaje

La Policía Nacional del Perú capturó a Reni Alejandro Medina Hernández, presunto autor del asalto que resultó en la muerte del cambista Jorge Sócrates Llanos en Lima. | La República | Carlos Felix

La Policía Nacional del Perú capturó a Reni Alejandro Medina Hernández, presunto autor del asalto que resultó en la muerte del cambista Jorge Sócrates Llanos en Lima. | La República | Carlos Felix

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La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura de uno de los presuntos responsables del asalto que acabó con la vida del cambista Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui (39) en el Barrio Chino, en el Cercado de Lima. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, indicó que el intervenido fue identificado como Reni Alejandro Medina Hernández (21), de nacionalidad venezolana, quien habría disparado contra la víctima durante el robo ocurrido la mañana del viernes 7 de agosto.

Según explicó el alto mando policial, el cambista fue atacado alrededor de las 10.40 a. m. en la intersección de los jirones Ucayali y Ayacucho. Aunque fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo e ingresó con vida, falleció aproximadamente una hora y media después debido a la gravedad de las heridas.

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Durante la intervención, la Policía incautó un arma de fuego que habría sido utilizada en el crimen, una motocicleta sin placa y recuperó cerca de S/ 3.000, monto que, de acuerdo con la investigación preliminar, correspondería al dinero sustraído a la víctima durante el asalto.

Celular del detenido revelaría planificación del crimen

Arriola informó que, tras revisar el teléfono celular del detenido, los investigadores hallaron conversaciones que evidenciarían que el robo fue planificado con anticipación. De manera preliminar, la PNP sostiene que al menos cinco personas habrían participado en el marcaje y reglaje del cambista durante los días previos al ataque.

Las conversaciones encontradas en un grupo de WhatsApp permitirían identificar a los demás integrantes de la presunta banda criminal mediante geolocalización y otros elementos tecnológicos. La Policía ya inició las diligencias para ubicar y capturar al resto de los implicados.

PNP investiga presuntos vínculos con el Tren de Aragua

El comandante general señaló que las primeras evidencias encontradas en el celular del detenido apuntan a una posible vinculación con integrantes del Tren de Aragua. Precisó que los investigados se autodenominan miembros de esta organización criminal en fotografías, videos y mensajes hallados durante las diligencias.

Asimismo, indicó que Reni Alejandro Medina Hernández registra una intervención policial previa por un presunto caso de tráfico ilícito de drogas ocurrido el 10 de julio en San Martín de Porres. La PNP también investiga su situación migratoria, ya que el detenido manifestó haber ingresado al Perú hace aproximadamente cinco meses por la frontera con Bolivia.

Investigación continúa para capturar a todos los involucrados

La Policía informó que el arma incautada durante la captura habría sido utilizada previamente en un robo agravado registrado en febrero de 2020. En tanto, el origen de la motocicleta empleada por los presuntos delincuentes continúa siendo investigado debido a que no presenta placa ni registro en la base de datos consultada inicialmente.

Finalmente, Arriola sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento —entre ellos el arma, el dinero recuperado, el celular, la motocicleta y el testimonio de un efectivo policial que presenció el ataque— fortalecen la investigación por el delito de robo agravado en banda con muerte subsecuente, ilícito sancionado con cadena perpetua en la legislación peruana.

Fiscalía comienza indagaciones

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Primer Despacho) inició una investigación preliminar por el presunto delito de robo agravado con subsecuente muerte tras el asalto registrado en los alrededores del Mercado Central.

El fiscal provincial José Luis Gonzales Arocena dispuso el levantamiento del cadáver, el recojo de evidencias en la escena del crimen, la toma de declaración del investigado, además de exámenes toxicológicos y pericias balísticas al arma incautada para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.