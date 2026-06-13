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Política

Gobierno de Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua

Tras operación conjunta con EE UU en Bolívar. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump había asegurado el deceso del temible hampón de la banda transnacional que también opera en Perú y otros países de la región.

Niño Guerrero era intensamente buscado desde el 2023 en diversos países.
Niño Guerrero era intensamente buscado desde el 2023 en diversos países.
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El gobierno venezolano confirmó que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, murió durante una operación conjunta con Estados Unidos en el estado Bolívar, tal como lo aseguró Donald Trump. Las autoridades estadounidenses habían asegurado que el líder y fundador del Tren de Aragua había sido abatido en un ataque contra una instalación de la organización criminal.

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La noche del último jueves, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte de alias ‘Niño Guerrero’, identificado como el principal líder del Tren de Aragua, la temible organización criminal transnacional con ramificaciones en Perú y otros países de la región.

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A través de un comunicado oficial, las autoridades venezolanas informaron que organismos de seguridad de ambos países desarrollaron una operación en el sureste de la entidad para desarticular estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona.

Según la versión oficial, durante los enfrentamientos resultó 'neutralizado' Guerrero Flores.

Horas antes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, había anunciado que el Comando Sur ejecutó un ataque contra el líder del Tren de Aragua.

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Posteriormente, el secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, confirmó que la operación se llevó a cabo en coordinación con fuerzas de seguridad venezolanas y que Guerrero Flores murió durante el ataque.

De acuerdo con el gobierno venezolano, la operación incluyó mecanismos de intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico especializado entre ambos países. Sin embargo, ninguna de las dos administraciones ha ofrecido detalles sobre el número de víctimas, las características del operativo o el lugar exacto del enfrentamiento.

La muerte de alias ‘Niño Guerrero’ se produce en el contexto de una operación militar desplegada por las autoridades venezolanas desde el 10 de junio en el sur de Bolívar.

El operativo está dirigido contra estructuras criminales asociadas a la minería ilegal que operan en zonas del Arco Minero del Orinoco, donde durante los últimos días se reportaron enfrentamientos y movimientos de tropas.

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‘Niño Guerrero’ era considerado el máximo líder y fundador del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela que expandió sus operaciones a varios países de América Latina y que ha sido vinculada con delitos como extorsión, secuestro, tráfico de personas, narcotráfico y homicidios.

Su figura adquirió notoriedad internacional por el control que ejerció durante años sobre el penal de Tocorón, en el estado Aragua. Desde ese centro penitenciario, según investigaciones y autoridades de distintos países, dirigió buena parte de la expansión del grupo fuera de Venezuela.

Tras la intervención de Tocorón en septiembre del 2023, Guerrero Flores logró escapar y permaneció prófugo desde entonces. Diversos organismos de seguridad de la región lo incluyeron entre los criminales más buscados y Estados Unidos ofrecía una recompensa por información que permitiera su captura.

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