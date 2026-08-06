Universitarios peruanos desarrollan robot con ChatGPT que apoya el aprendizaje de matemáticas: así funciona Monty
Este innovador proyecto se desarrolló en el programa Fellowship y combina IA con recursos didácticos, reforzando habilidades como el razonamiento lógico y la resolución de problemas.
- Papa León XIV volverá al Perú en noviembre 2026: realizará visita apostólica en cuatro ciudades
- OMM advierte sobre El Niño global: fenómeno se fortalecerá como evento "fuerte" con temperaturas récord este 2026
Cuatro estudiantes de la Universidad Continental desarrollaron Monty, un robot educativo con integración de ChatGPT diseñado para apoyar el aprendizaje de matemáticas en niños desde los 6 años. El proyecto fue creado dentro del programa Fellowship de la casa de estudios y busca complementar la enseñanza mediante una herramienta interactiva que responde preguntas, plantea ejercicios y acompaña a los escolares durante su proceso de formación.
El dispositivo combina inteligencia artificial con recursos tecnológicos y materiales didácticos para reforzar habilidades como el razonamiento lógico, la memoria, la atención y la resolución de problemas. Sus creadores destacan que la propuesta no busca sustituir el trabajo del docente, sino convertirse en un apoyo para facilitar el aprendizaje, especialmente en contextos donde el acceso a tecnologías educativas aún es limitado.
TE RECOMENDAMOS
OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Gerente de empresa de transporte es asesinado en plena vía pública en Los Olivos: su esposa sobrevivió al ataque
Cómo funciona Monty, el robot con ChatGPT diseñado para apoyar el aprendizaje de matemáticas
Monty fue concebido para interactuar de manera natural con los estudiantes. Cuando un niño formula una pregunta matemática, el robot responde con ejemplos cotidianos que facilitan la comprensión de los conceptos. Por ejemplo, en lugar de limitarse a entregar un resultado, plantea situaciones sencillas para que el menor llegue a la respuesta mediante el razonamiento.
De acuerdo con el equipo desarrollador, el diseño del robot está inspirado en la educación activa y respeta el ritmo de cada estudiante. Además de ofrecer retroalimentación inmediata, busca generar un entorno de formación sin juicios. "Al brindar retroalimentación inmediata y un ambiente de aprendizaje libre de juicios, Monty contribuye a fortalecer la motivación, la confianza y la autoestima académica de los niños", señalaron sus creadores.
PUEDES VER: Exalcalde de Lima Jorge Muñoz es denunciado por presunta agresión contra serena gestante de Miraflores
Monty interactúa de manera natural, respondiendo a preguntas matemáticas con ejemplos prácticos, ofreciendo retroalimentación instantánea y un ambiente de aprendizaje libre de juicios.
Qué tecnología incorpora Monty y cómo fue desarrollado por estudiantes de la Universidad Continental
El proyecto fue desarrollado por Daniel Ordoñez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, junto con Melitza Cabrera, Xiomara Córdova y Briggthe Malpartida, de Psicología. La estructura del robot fue fabricada mediante impresión 3D y sus componentes mecánicos fueron diseñados en Autodesk Fusion 360. Funciona con una batería recargable por USB-C y utiliza la plataforma ESP32-S3 programada en ESP-IDF, además de integrar ChatGPT 5 para mantener conversaciones y responder consultas durante las actividades educativas.