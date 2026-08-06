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Universitarios peruanos desarrollan robot con ChatGPT que apoya el aprendizaje de matemáticas: así funciona Monty

Este innovador proyecto se desarrolló en el programa Fellowship y combina IA con recursos didácticos, reforzando habilidades como el razonamiento lógico y la resolución de problemas.

El robot interactúa naturalmente con los estudiantes, ofreciendo respuestas y ejemplos cotidianos para facilitar la comprensión de los conceptos matemáticos.
El robot interactúa naturalmente con los estudiantes, ofreciendo respuestas y ejemplos cotidianos para facilitar la comprensión de los conceptos matemáticos. | Foto: composición LR
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Cuatro estudiantes de la Universidad Continental desarrollaron Monty, un robot educativo con integración de ChatGPT diseñado para apoyar el aprendizaje de matemáticas en niños desde los 6 años. El proyecto fue creado dentro del programa Fellowship de la casa de estudios y busca complementar la enseñanza mediante una herramienta interactiva que responde preguntas, plantea ejercicios y acompaña a los escolares durante su proceso de formación.

El dispositivo combina inteligencia artificial con recursos tecnológicos y materiales didácticos para reforzar habilidades como el razonamiento lógico, la memoria, la atención y la resolución de problemas. Sus creadores destacan que la propuesta no busca sustituir el trabajo del docente, sino convertirse en un apoyo para facilitar el aprendizaje, especialmente en contextos donde el acceso a tecnologías educativas aún es limitado.

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Cómo funciona Monty, el robot con ChatGPT diseñado para apoyar el aprendizaje de matemáticas

Monty fue concebido para interactuar de manera natural con los estudiantes. Cuando un niño formula una pregunta matemática, el robot responde con ejemplos cotidianos que facilitan la comprensión de los conceptos. Por ejemplo, en lugar de limitarse a entregar un resultado, plantea situaciones sencillas para que el menor llegue a la respuesta mediante el razonamiento.

De acuerdo con el equipo desarrollador, el diseño del robot está inspirado en la educación activa y respeta el ritmo de cada estudiante. Además de ofrecer retroalimentación inmediata, busca generar un entorno de formación sin juicios. "Al brindar retroalimentación inmediata y un ambiente de aprendizaje libre de juicios, Monty contribuye a fortalecer la motivación, la confianza y la autoestima académica de los niños", señalaron sus creadores.

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Monty interactúa de manera natural, respondiendo a preguntas matemáticas con ejemplos prácticos, ofreciendo retroalimentación instantánea y un ambiente de aprendizaje libre de juicios.

Monty interactúa de manera natural, respondiendo a preguntas matemáticas con ejemplos prácticos, ofreciendo retroalimentación instantánea y un ambiente de aprendizaje libre de juicios.

Qué tecnología incorpora Monty y cómo fue desarrollado por estudiantes de la Universidad Continental

El proyecto fue desarrollado por Daniel Ordoñez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, junto con Melitza Cabrera, Xiomara Córdova y Briggthe Malpartida, de Psicología. La estructura del robot fue fabricada mediante impresión 3D y sus componentes mecánicos fueron diseñados en Autodesk Fusion 360. Funciona con una batería recargable por USB-C y utiliza la plataforma ESP32-S3 programada en ESP-IDF, además de integrar ChatGPT 5 para mantener conversaciones y responder consultas durante las actividades educativas.

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