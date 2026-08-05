Es falso el video que muestra a un repartidor rescatando a un niño de ser atropellado por un camión: fue manipulado con inteligencia artificial

LO FALSO:

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a un repartidor arrojándose a una autopista para rescatar a un niño que estaba a punto de ser atropellado por un camión.

LO VERDADERO:

El video presenta inconsistencias visuales compatibles con contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial.

Herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial determinaron una alta probabilidad de que el video haya sido generado o manipulado mediante IA.

Medios digitales peruanos difundieron un video en el que se observa a un repartidor arrojándose a una autopista para rescatar a un niño de ser atropellado por un camión. En las imágenes, el hombre se lanza a la vía y logra apartar al menor instantes antes de que un vehículo de carga pase a gran velocidad. Las publicaciones compartieron el registro sin precisar el lugar donde habrían ocurrido los hechos ni aportar información que permitiera verificar la autenticidad de la escena.

Capturas de video difundido en redes. Foto: Facebook

La publicación que registró mayor interacción fue compartida en Facebook, donde supera los 1.100 “Me gusta” y las 123.000 visualizaciones.

Publicación con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Un primer análisis visual, cuadro por cuadro, permitió identificar varias inconsistencias en el material. Entre ellas, la desaparición de las líneas de la pista a medida que avanzaba el camión y el movimiento de elementos rígidos que se deformaban de forma sincronizada con los desplazamientos de las personas, un comportamiento incompatible con una grabación auténtica.

Las líneas que delimitan los carriles de la autopista se observan con claridad. Foto: Facebook

Al paso del camión, las líneas de la autopista desaparecen momentáneamente. Foto: Facebook

A partir de estos hallazgos, el video fue analizado con Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. El análisis determinó que los fotogramas correspondientes al 00:05 del video, donde se desarrolla el supuesto rescate, presentan una probabilidad de hasta 81,7% de haber sido generados con IA.

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Asimismo, SynthID, otra herramienta especializada, detectó inconsistencias adicionales que refuerzan la conclusión de que el material no es auténtico.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

El análisis visual y las herramientas especializadas identificaron múltiples inconsistencias compatibles con contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial, por lo que el video es falso.

Conclusión

En redes sociales circuló un video que supuestamente mostraba a un repartidor arrojándose a una autopista para rescatar a un niño de ser atropellado por un camión. Sin embargo, el análisis cuadro por cuadro y el uso de herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial permitieron identificar múltiples inconsistencias visuales y una alta probabilidad de manipulación con IA. Por tanto, el video no es auténtico y fue difundido como si mostrara un hecho real.



