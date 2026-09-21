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Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, sorprende al opinar sobre el "50/50": "Si tienes a alguien que te apoye, bienvenido sea"

La modelo Xiomy Kanashiro se sumó al debate del 50/50 en medio de su relación con el acaudalado exfutbolista Jefferson Farfán. Además, habló sobre los rumores de matrimonio.

Jefferson Farfán y Xiomi Kanashiro celebraron 18 meses de relación en agosto de 2026.
Jefferson Farfán y Xiomi Kanashiro celebraron 18 meses de relación en agosto de 2026.Foto: composición LR/Instagram
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Xiomy Kanashiro se sumó al debate sobre el 50/50 en una relación. El tema cobró relevancia en la farándula nacional luego de que Korina Rivadeneira, tras su separación de Mario Hart, asegurara que ella y el piloto dividían los pagos de los gastos en común en partes iguales. Su declaración despertó voces a favor y en contra, especialmente porque la modelo venezolana precisó que también asumía económicamente durante su embarazo.

En ese contexto, la modelo compartió su punto de vista sobre esa situación en medio de su romance con Jefferson Farfán, exfutbolista y empresario con quien cumplió 18 meses de pareja en agosto de 2026.

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Xiomy Kanashiro, novia de Jefferson Farfán, habla sobre el 50/50 en una relación

En una entrevista para 'América Hoy', programa donde es una figura recurrente, Xiomy Kanashiro fue consultada acerca del famoso 50/50. La también presentadora marcó distancia y reveló que ella continúa asumiendo sus propios gastos en medio de su romance con el acaudalado exseleccionado nacional. "Siempre sigo pagando mis cosas sola, sin necesidad de alguien”, declaró.

Sin embargo, la popular ‘Chinita’ no rechazó tajantemente el concepto, pues, desde su punto de vista, el apoyo económico puede ser bien recibido, dependiendo del contexto en particular de una relación. “Si tienes una pareja que te apoye, bienvenido sea; si no sigue para adelante. Yo creo que eso del '50/50' como que va y no va, depende de la situación", manifestó.

Kanashiro también respondió a los rumores sobre una posible boda con Jefferson Farfán. Aunque no desmintió rotundamente esa versión ni descartó la idea de casarse en el futuro, la modelo dejó claro que actualmente su vínculo con el hijo de doña ‘Charo’ se encuentra en su mejor etapa. “Creo que toda mujer sueña con casarse en algún momento, pero paso a paso. Yo ahorita estoy tranquila. Él me da mi espacio, con nuestra perrita a todos lados”, sentenció.

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