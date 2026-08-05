Video de perrito callejero enfrentándose a delincuentes “que pretendían asaltar a dos adultos mayores en Huánuco” no corresponde a un hecho real: se elaboró con IA

LO FALSO:

Se ha difundido el video de un perrito callejero enfrentándose a delincuentes que pretendían asaltar a dos adultos mayores en Huánuco.

LO VERDADERO:

Se detectaron inconsistencias en el material, como la ausencia de emoción de los adultos mayores y la transparencia y deformación de objetos en la escena.

Una búsqueda inversa permitió encontrar el clip original: en realidad, data de enero de 2026 y no se ha especificado la ubicación. Además, el creador incluyó la etiqueta de generado por inteligencia artificial.

Un análisis con la herramienta Hive Moderation confirmó que se trata de contenido elaborado con dicha tecnología.

Recientemente, en redes sociales se viralizó un video en el que se observa a dos adultos mayores que aparentemente están a punto de ser asaltados y, según usuarios, ocurrió en una calle de Ambo, en la región Huánuco. Se observa que ambos son salvados por un perrito callejero que, al percatarse de la presencia de los delincuentes, comienza a ladrar y logra ahuyentarlos.

Capturas de pantalla del video viral. Foto: Facebook

Narrativa atribuida al video viral. Foto: Facebook

A pesar de lo mencionado, el video presenta inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. Por ejemplo, los adultos mayores no muestran una reacción acorde con un intento de asalto: no lucen asustados, no intentan correr ni intercambian palabras tras el hecho.

Asimismo, en distintos fragmentos se identifican las siguientes anomalías visuales:

La bolsa que la señora lleva en la mano se transparenta al chocar contra su auto.

La mano derecha del hombre aparece con cuatro dedos en lugar de cinco.

El perro presenta múltiples deformaciones: su cabeza y luego su cuerpo completo cambian de forma, y su cola parece dividirse en dos o transparentarse, al igual que la pierna de uno de los asaltantes.

La bolsa de la mujer se transparenta. Foto: Facebook | Composición: LR

El hombre presenta cuatro dedos. Foto: Facebook | Composición: LR

La cabeza del perrito se deforma. Foto: Facebook | Composición: LR

Parte de la cola del animal se transparenta. Foto: Facebook | Composición: LR

Parte de la pierna del asaltante se transparenta. Foto: Facebook | Composición: LR

Para rastrear el origen del material, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. Esta permitió ubicar una publicación del 16 de enero de 2026 en la página de Facebook ‘Soy Chuz’, que, según su descripción, se dedica a compartir “los momentos más emotivos de internet”.

Descripción de la página 'Soy Chuz'. Foto: Facebook

El texto que acompaña el video, que actualmente está cerca de alcanzar las 5 millones de reproducciones, solamente indica: “Perro callejero protege a abuelitos de ladrones”, y no menciona un lugar específico ni aporta contexto sobre los hechos, pero sí incluye la etiqueta de generado por IA.

Video original se publicó en enero de 2026. El propio autor lo catalogó como generado por IA. Foto: Facebook

Para corroborar tal información, el video fue analizado con la herramienta Hive Moderation, cuyo resultado arrojó una probabilidad promedio del 94% de que el contenido haya sido generado con inteligencia artificial. Incluso, en determinado fragmento, esta alcanza el 99,9%. Este hallazgo refuerza la evidencia de que no se trata de un registro real.

Análisis del video con Hive Moderation. Foto: Facebook

Conclusión

En síntesis, es falso que un perrito callejero haya salvado a dos adultos mayores de un asalto en Ambo, Huánuco, como afirman publicaciones difundidas en redes sociales. El video presenta inconsistencias visuales y una búsqueda inversa reveló que la publicación original está etiquetada como contenido generado por inteligencia artificial. Esto fue corroborado tras un análisis con la herramienta Hive Moderation.