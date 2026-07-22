La inteligencia artificial en la puerta de la escuela, por Misión Educación

Hace más de cuatro décadas, Seymour Papert —matemático del MIT y discípulo de Piaget— imaginó que la computadora obligaría a repensar la escuela. Años después lamentó lo contrario: la escuela absorbió la computadora y le quitó su poder transformador, volviendo una herramienta para crear en una para reforzar lo de siempre. Con cada nueva ola tecnológica, el patrón se repitió.

Hoy llega una ola distinta. Ya no se trata solo de una IA que responde, sino de una IA agéntica: sistemas capaces de actuar con autonomía. El OECD, en su Digital Education Outlook 2026, reconoce a la vez sus oportunidades y sus riesgos. Y el que advirtió Papert regresa amplificado: si usamos la IA para parchar la vieja escuela, automatizamos justo lo que el estudiante debería hacer para aprender, y alimentamos la pereza cognitiva.

En el Perú, la IA ya entró a las aulas, pero de forma desigual: llega primero donde hay conectividad, equipos y adultos que saben orientarla. La brecha, otra vez, no es solo de acceso: es de criterio. Quién aprende a usarla para pensar más y quién solo para copiar más rápido.

Por eso la pregunta debe anteceder a la herramienta. Antes de cómo adoptar la IA, debemos preguntarnos para qué existe la escuela. El Proyecto Educativo Nacional al 2036 ya respondió: formar ciudadanía plena, personas que se conocen, cuidan de los demás y conviven. La IA sirve a ese fin si forma estudiantes curiosos y críticos que hacen el esfuerzo de pensar; lo traiciona si los vuelve consumidores pasivos.

Esto exige decisiones, no entusiasmo. A las puertas de un cambio de gobierno, el Perú necesita una política nacional que defina primero el propósito de la escuela y ponga la IA a su servicio, no al revés; formación docente para usarla como recurso pedagógico y no como atajo; y la equidad como condición no negociable, para que llegue a todos los territorios en condiciones justas. Dejar que la IA se domestique a la vieja escuela —o que alcance solo a algunos— no es un problema de gestión: es renunciar a la justicia educativa que el Estado debe garantizar.

Roberto Barrientos Mollo, Universidad Marcelino Champagnat