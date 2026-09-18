La medida, comunicada el 18 de setiembre de 2026, se aplica únicamente a quienes desean afiliarse por primera vez y no afecta a los usuarios con contratos activos.

La medida, comunicada el 18 de setiembre de 2026, se aplica únicamente a quienes desean afiliarse por primera vez y no afecta a los usuarios con contratos activos. Foto: Difusión

EsSalud suspendió las nuevas afiliaciones al +Salud Seguro Potestativo hasta diciembre de 2027, según el Acuerdo de Consejo Directivo N.º 14-17-ESSALUD-2026. La disposición fue comunicada este 18 de setiembre de 2026 y establece una medida temporal dirigida exclusivamente a quienes busquen incorporarse por primera vez a este seguro.

La decisión corresponde a una suspensión de nuevas afiliaciones y no contempla cambios para los usuarios que ya cuentan con un contrato activo. EsSalud precisó que la medida mantiene una diferencia entre las nuevas solicitudes y los seguros que actualmente se encuentran vigentes.

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EsSalud establece suspensión temporal para nuevas afiliaciones al +Salud

El acuerdo aprobado por el Consejo Directivo de EsSalud fija la suspensión temporal de las nuevas afiliaciones al +Salud Seguro Potestativo. La disposición tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que durante ese periodo no se realizarán nuevas incorporaciones bajo esta modalidad.

La medida fue informada por la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud. En su comunicación, la entidad delimitó expresamente el alcance de la decisión a las nuevas afiliaciones, sin extenderla a quienes ya mantienen una relación contractual vigente con el seguro.

EsSalud suspende nuevas afiliaciones al +Salud Seguro Potestativo hasta diciembre de 2027.

Contratos vigentes mantienen cobertura y prestaciones de salud

Las personas que ya cuentan con un contrato activo del +Salud Seguro Potestativo conservarán su seguro y las condiciones de cobertura correspondientes. EsSalud indicó que las prestaciones de salud asociadas a estos contratos continuarán sin modificaciones como consecuencia de la suspensión anunciada.

La entidad también señaló que los asegurados con contratos vigentes seguirán recibiendo las prestaciones contempladas en su seguro. Asimismo, EsSalud reafirmó su compromiso con la continuidad de los servicios y con la atención oportuna y segura de las personas que actualmente se encuentran afiliadas.