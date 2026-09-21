El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló durante una entrevista, vía Canal N, que el Ejecutivo no detendrá el financiamiento para la seguridad ciudadana y el combate al crimen ante una eventual negativa del Congresoal pedido de facultades legislativas.

"Si no nos dan las facultades, nosotros seguiremos mediante el esquema de decreto de urgencia y decretos supremos potenciando estas áreas de la Policía Nacional", indicó el titular del sector, quien además precisó que este mecanismo permitirá otorgar recursos para inteligencia, armamento y equipamiento policial.

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Sobre la lucha contra la delincuencia, Vinelli señaló que los fondos asignados buscan reforzar el trabajo de las fuerzas del orden.

"Potenciando nuestra inteligencia vamos a tener mejores resultados en las siguientes semanas respecto a la gran criminalidad que nos está afectando y que nosotros estamos combatiendo desde el día número uno", apuntó.

El ministro aclaró, además, que los decretos vigentes se limitan a otorgar recursos, por lo que requieren del respaldo parlamentario para reforzar su estrategia contra la inseguridad.

En el ámbito de la prevención de desastres, el ministro recordó que al asumir la gestión el 28 de julio no encontraron un plan para enfrentar el Fenómeno El Niño (FEN), por lo que asignaron presupuestos distribuyendo más de 2 mil millones de soles a través de decretos de urgencia y supremos.

Además, señaló que para el 3 de agosto se iniciaron los trabajos de limpieza de ríos en Piura y se conformó la comisión respectiva.

En esa línea, Vinelli justificó la necesidad de las facultades legislativas para modificar la ley de atención de emergencias, permitiendo que el Ejecutivo —a través del Indeci— intervenga desde el primer día.

Explicó que actualmente la respuesta inicial recae en gobiernos regionales y locales que se encuentran afectados por la misma coyuntura, lo que genera demoras de entre 5 y 10 días para auxiliar a los damnificados.

"Yo creo que ningún diputado o senador se va a oponer a que el Ejecutivo atienda más rápido a la población en este caso específico del Fenómeno El Niño", puntualizó.