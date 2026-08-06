Exalcalde de Lima Jorge Muñoz es denunciado por presunta agresión contra serena gestante de Miraflores
La Municipalidad de Miraflores condenó la presunta agresión física contra una serena embarazada durante una intervención el 1 de agosto en el complejo Manuel Bonilla.
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La Municipalidad de Miraflores condenó públicamente la presunta agresión física que habría sufrido una serena embarazada durante una intervención realizada el 1 de agosto en el complejo deportivo Manuel Bonilla. Según la denuncia policial presentada por la trabajadora, el presunto agresor sería el exalcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la comuna este 5 de agosto, la trabajadora —identificada con las iniciales A.P.C.R.— cumplía funciones de control cuando intentó impedir el ingreso no autorizado de una persona al recinto deportivo. En esas circunstancias, según su testimonio, habría sido víctima de una agresión física.
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Comunicado de la Municipalidad de Miraflores tras la denuncia por presunta agresión.
Comunicado de la Municipalidad tras la denuncia
A través de su pronunciamiento, la Municipalidad de Miraflores expresó su más firme rechazo a cualquier acto de violencia contra sus personal y calificó como especialmente grave que la presunta agresión haya recaído sobre una serena gestante que, según señala, únicamente cumplía con su labor.
Asimismo, informó que desde que tomó conocimiento del caso brinda a la trabajadora acompañamiento legal, psicológico y administrativo, además de colaborar con las investigaciones que realizan la Policía Nacional y el Ministerio Público.
La comuna también sostuvo que se encuentran a la espera de que los hechos sean esclarecidos, respetando el debido proceso.
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Municipio cuestiona falta de descargos
En el mismo documento, la gestión municipal lamentó que el exalcalde no haya ofrecido una explicación sobre lo ocurrido, pese a los intentos por comunicarse con él.
“Lamentamos que, pese a la gravedad de la denuncia y al evidente interés público del caso, el denunciado no haya ofrecido una explicación clara ni expresado su posición sobre los hechos, pese a haber sido requerido por un medio de comunicación”, se lee en el pronunciamiento.
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