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‘Peluchín’ envía mensaje a Lourdes Sacín tras muerte de ‘China’ Polo: "Disculpas por todo el dolor que te pude haber causado"

'Peluchín' envía mensaje a la periodista Lourdes Sacín, pese a las disputas legales que tuvieron en el pasado, luego del asesinato de su colega Susy Aponte Polo. 

'Peluchín' pide disculpas a Lourdes Sacín tras el fallecimiento de la 'China' Polo. / Composición LR / Tik Tok
'Peluchín' pide disculpas a Lourdes Sacín tras el fallecimiento de la 'China' Polo. / Composición LR / Tik Tok
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Rodrigo González, conocido en el mundo del entretenimiento como 'Peluchín', ofreció disculpas públicas a la periodista Lourdes Sacín, con quien mantuvo una disputa legal por una denuncia de difamación presentada en 2019. El conductor de 'Amor y Fuego' se pronunció sobre el tema durante la edición del programa del 19 de septiembre, luego de que Sacín perdiera a su compañera Susy Aponte Polo, conocida como la 'China' Polo.

Según contó González, antes de realizar sus disculpas públicas también conversó en privado con Sacín. El presentador reconoció que algunos de sus comentarios pudieron haberle causado dolor y expresó su pesar por lo ocurrido.

“Como parte de un programa de espectáculo, uno no puede medir el dolor que puede causar en otro. Te ofrezco disculpas por todo el dolor que te pude haber causado con mis comentarios”, manifestó.

'Peluchín' destaca el trabajo periodístico de Lourdes Sacín

Durante su pronunciamiento, Rodrigo González también reconoció la trayectoria profesional de Lourdes Sacín y destacó su trabajo como periodista en 'China Polo Dominical'. El conductor recordó que ambos llegaron a enfrentarse en los tribunales, pero señaló que esa situación no cambia su valoración sobre la labor de la comunicadora.

“Ella ha sido parte fundamental, pieza clave en ‘China Polo Dominical’. Nosotros fuimos a juicio un momento. Eso no quita y no tiene nada que ver con que reconozca en Lourdes Sacín una periodista que siempre ha sido muy profesional y muy buena en lo que hace”, expresó.

Rodrigo Gonzalez pide investigar el asesinato de la 'China' Polo

González también se refirió al asesinato de Susy Aponte Polo y recordó las denuncias que la comunicadora había realizado a través de sus plataformas. En ese contexto, pidió que las autoridades investiguen el crimen y determinen quiénes estarían detrás de su muerte.

“Que se investigue a todos los que siempre denunciaste y evidenciaste, y paguen por esto”, sostuvo el conductor.

Finalmente, Rodrigo González dedicó un mensaje de despedida a Aponte Polo y destacó la labor que, según señaló, realizó durante su trayectoria periodística.

“Descansa en paz, periodista valiente. Sabemos a quiénes desenmascarabas y lo incómoda que fuiste para los mafiosos. Es bueno saber que la gente que te sigue y trabaja contigo continúen tu legado. Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”, escribió.

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