Sin medicinas y con equipos inoperativos: Contraloría alerta déficit en el Minsa para atender emergencia por el Niño Costero
El organismo advirtió la falta de algunos medicamentos clave para atender complicaciones asociadas con las lluvias y reveló que el 30% de los bienes destinados a la atención de desastres se encuentra inoperativo.
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La Contraloría General de la República advirtió sobre dos situaciones adversas que podrían afectar la respuesta del sector salud ante los impactos del fenómeno El Niño Costero en la población.
En un reciente informe, publicado el 3 de agosto, el organismo reveló que el 30% de los bienes destinados a la atención de emergencias y desastres del Ministerio de Salud (Minsa) se encuentran inoperativos.
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Además, alertó que la farmacia de la unidad destinada a atender esta situación no cuenta con stock de algunos medicamentos e insumos clave para enfrentar brotes de enfermedades infecciosas o diarreicas asociadas con las lluvias.
Los hallazgos fueron obtenidos tras una visita de control realizada del 14 al 17 de julio al almacén de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), ubicado en Breña, así como a partir de solicitudes de información gestionadas por el organismo.
Portada del informe revelador de la Contraloría
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Equipos inoperativos y sin mantenimiento
Según el informe, de un total de 5.136 bienes destinados a la atención de emergencias y desastres, 1.554 se encuentran inoperativos, lo que representa el 30,26%. Esta situación de inoperatividad la conforman bienes clasificados como instrumental (96,98%), equipos electromecánicos (75,25%) y equipos biomédicos (36,66%).
Asimismo, el ente detectó que solo 175 bienes del total registran la ejecución de mantenimiento, mientras que el resto (4.961), equivalentes al 96,59% del inventario evaluado, no pasó por mantenimiento preventivo o correctivo.
“La situación expuesta limita la disponibilidad de recursos estratégicos y podría comprometer la capacidad de respuesta del sector salud ante la ocurrencia del fenómeno El Niño Costero que es un tema crítico de emergencia nacional”, advierte el documento.
Estado de equipos e infraestructura móvil del Minsa
Desabastecimiento de medicinas e insumos clave
La Contraloría también identificó que la farmacia de la Unidad de Movilización en Salud de la Digerd no cuenta con stock de algunos medicamentos e insumos que forman parte de los kits para la atención de emergencia ante las lluvias.
Entre los productos farmacéuticos desabastecidos se encuentran antibióticos y antibacterianos, gastrointestinales y antiparasitarios, y otros para atender enfermedades crónicas frecuentes. Además, se carece de dispositivos médicos e insumos como guantes y agujas.
Según el organismo, este escenario podría limitar la capacidad de respuesta oportuna ante brotes de enfermedades infecciosas o diarreicas asociadas con las lluvias en poblaciones vulnerables que podrían quedar afectadas por el Niño Costero.
Medicamentos sin stock
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La institución dispuso informar esta situación al titular del Ministerio de Salud con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. Estas acciones deberán ser remitidas al Órgano de Control de la Contraloría en el plazo máximo de cinco días hábiles, adjuntando la documentación de sustento respectiva.
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