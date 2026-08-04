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Uso de anticonceptivos aumentó en 15%, pero persiste desconocimiento sobre otros métodos reversibles, según Minsa

La aplicación de métodos tradicionales refleja un mayor acceso y utilización de los servicios de planificación familiar. Sin embargo, todavía existen barreras sobre los métodos reversibles de larga duración.

Crece el uso de métodos anticonceptivos en el Perú, según Minsa
Crece el uso de métodos anticonceptivos en el Perú, según Minsa | Foto: Minsa
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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el uso de métodos anticonceptivos continúa en aumento. Durante 2025, el sector registró 1.263.941 parejas protegidas, lo que representa un incremento del 15% respecto al 2024, cuando se alcanzaron 1.095.495 casos.

Si bien esto refleja un mayor acceso y utilización de los servicios de planificación familiar, la obstetra del Minsa, Marysol Campos, advirtió que aún persisten barreras relacionadas con el desconocimiento, los mitos y la desinformación, en especial sobre los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración.

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Métodos más utilizados y aumento de la vasectomía

La responsable del área de Planificación Familiar del Minsa señaló en RPP que la ampolla anticonceptiva sigue siendo la alternativa más solicitada por la población femenina, ya que a la fecha unas 350.000 mujeres optan por este método, un incremento de 10.000 usuarias en comparación con los datos del 2014.

En tanto, informó que en los varones se observó un aumento de la demanda por la vasectomía, pasando de registrarse 50 vasectomías anuales en 2018 a un promedio de 5.000 anuales actualmente. Según explicó, esto demuestra un compromiso mucho mayor de los varones en las decisiones de planificación familiar.

Desinformación sobre métodos reversibles persiste, según el Minsa

Pese al escenario positivo anterior, aún persisten brechas de información sobre los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. En este grupo se encuentran el implante subdérmico, el dispositivo intrauterino (DIU) y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU), también conocido como DIU hormonal.

De acuerdo con la especialista, estas alternativas son consideradas como las más eficaces para prevenir embarazos no planificados debido a su alta efectividad, larga duración y reversibilidad. Sin embargo, la población todavía no las conoce del todo.

Campaña sobre métodos anticonceptivos en agosto de 2026

Para tratar de revertir la situación actual de desinformación, Campos anunció que del 3 al 16 de agosto se realizará la campaña “Informatón”, en la que establecimientos de salud seleccionados ampliarán su horario de atención durante los sábados y domingos para facilitar que mujeres y varones en edad fértil accedan a consejería, información y a los servicios de planificación familiar sin afectar sus actividades laborales o académicas.

Para conocer los centros participantes, horarios de atención y recibir orientación sobre los métodos anticonceptivos disponibles, la ciudadanía puede comunicarse con Infosalud 113, opción 3.

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