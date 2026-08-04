Nueva Zelanda lanza una convocatoria de voluntariado en Kind Farm, que ofrece hospedaje gratuito para quienes apoyen el cuidado de animales rescatados en la Isla Sur. | Composición LR/Kind Farm

Nueva Zelanda lanza una convocatoria de voluntariado en Kind Farm, que ofrece hospedaje gratuito para quienes apoyen el cuidado de animales rescatados en la Isla Sur. | Composición LR/Kind Farm

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Nueva Zelanda lanzó una convocatoria para apoyar el cuidado de animales rescatados en la Isla Sur. Esta iniciativa de intercambio, difundida por Kind Farm y HelpX, ofrece hospedaje gratuito dentro de la granja a residentes y visitantes internacionales con interés en el bienestar de la fauna.

El refugio opera en Cardrona Valley, Otago, donde cobija a caballos, ponis, burros y otros ejemplares salvados del maltrato o abandono. La organización busca "brindar un entorno seguro para los animales y promover prácticas sostenibles" con la ayuda de voluntarios.

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Los interesados pueden postularse a través de HelpX, disfrutando de una estancia de siete días mientras colaboran en el refugio. Foto: Kind Farm

¿Cuáles son las tareas que deben cumplir los voluntarios en Nueva Zelanda?

Kind Farm habilitó una búsqueda de voluntarios para el resguardo de especies y el mantenimiento de sus instalaciones. La propuesta incluye hospedaje dentro del predio para quienes colaboren durante 7 días. "Con el impresionante Valle de Cardrona como telón de fondo, mejorarás vidas y disfrutarás de interacciones significativas con nuestros animales", se lee en su sitio web.

Las tareas principales abarcan la alimentación de los ejemplares, el cepillado de ponis y la desinfección de establos o potreros. A su vez, los participantes ayudan en el vivero mediante la siembra de árboles con el fin de preservar el entorno natural. Según la entidad, cada una de estas labores resulta fundamental para el funcionamiento diario del refugio.

Nueva Zelanda convoca a voluntarios para cuidar animales rescatados en la Isla Sur. Foto: Kind Farm

El proyecto no exige conocimientos previos en el área, sino que prioriza la responsabilidad y el entusiasmo por las labores de campo. Para los residentes locales, la jornada abarca turnos de dos horas orientados al orden de los refugios. Finalmente, la organización brinda capacitación sobre salud y seguridad previa a la incorporación de cada ayudante.

¿Cómo postular al voluntariado en Kind Farm y qué requisitos exige la estancia?

Las personas interesadas completan su solicitud mediante la plataforma HelpX, accesible desde la web oficial de Kind Farm, donde detallan condiciones, requisitos y vacantes. En su convocatoria, el santuario anima a candidatos globales bajo el mensaje: "¡Estamos deseando saber de ti!", permitiendo la participación sin distinción de origen territorial.

El programa de hospedaje abarca una estadía de 7 días, tiempo en que la comunidad voluntaria apoya con las tareas habituales del refugio. La página institucional prescinde de un plazo límite rígido para recibir expedientes, de modo que las vacantes continúan disponibles según la capacidad informada en el sistema, recomendando enviar la información con antelación antes de viajar al país.

Los viajeros aprovechan el alojamiento de la granja, mientras que la población cercana colabora en turnos programados. La organización destaca que la iniciativa fomenta la convivencia con especies rescatadas cerca de Wānaka y Queenstown, aportando directamente al bienestar de caballos, burros, ovejas, cabras, vacas, cerdos, gallinas y demás animales bajo su resguardo.