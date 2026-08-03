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Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres por agresión: habría ingresado a su casa de manera violenta

El programa 'Magaly TV, la firme' difundió la denuncia presentada por Samahara Lobatón contra Bryan Torres, en la que se detallan un presunto ingreso violento a su vivienda y un forcejeo por un teléfono celular.

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres, padre de sus dos hijos. Foto: composición LR/difusión
Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres, padre de sus dos hijos. Foto: composición LR/difusión
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Samahara Lobatón presentó una denuncia por presunta agresión contra su expareja, Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. De acuerdo con la información difundida por 'Magaly TV, la firme', el incidente habría ocurrido la tarde del 3 de agosto, cuando el cantante regresó a la vivienda de la influencer y, presuntamente, ingresó de manera violenta tras olvidar su teléfono celular.

Según la denuncia, el salsero le habría exigido su equipo móvil y la situación terminó en un forcejeo. "El denunciado le exigió su teléfono celular y de manera intempestiva se abalanzó sobre la denunciante con la intención de arrebatarle el equipo móvil de ella", leyó la conductora de ATV.

Samahara Lobatón

Samahara Lobatón dneuncia a Bryan Torres. Foto: ATV

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Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres por agresión

La hija de Melissa Klug había manifestado en anteriores oportunidades que mantenía una relación cordial con Bryan Torres por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, esa situación habría cambiado tras el incidente ocurrido el 3 de agosto, cuya denuncia fue presentada alrededor de las 7:00 p. m., mientras que los hechos habrían sucedido aproximadamente a las 5:50 p. m., según la información difundida por 'Magaly TV, la firme'.

De acuerdo con el parte policial, el cantante acudió a la vivienda de la influencer para visitar a sus hijos. Al retirarse, habría olvidado su teléfono celular y regresó minutos después. Según la denuncia, el cantante habría pateado la puerta de la vivienda al intentar recuperar su equipo, lo que desencadenó el altercado entre ambos.

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"Producto de esta agresión, el celular de la agraviada cayó al suelo, resultando con daños materiales", indicó la 'Urraca' al leer el contenido de la denuncia presentada por la influencer. Asimismo, el programa reveló que el enfrentamiento continuó cuando Bryan Torres intentó retirarse del lugar. "En el momento que el denunciado intentó retirarse se llevó el equipo celular de ella, por tal motivo ambos forcejearon en la zona del ascensor para recuperarlo", según lo registrado en el parte policial.

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