El Parque Nacional del Bosque Petrificado exhibe troncos petrificados con vivos colores gracias a la permineralización, evidenciando cambios químicos en el subsuelo. | Foto: AFP

El Parque Nacional del Bosque Petrificado exhibe troncos petrificados con vivos colores gracias a la permineralización, evidenciando cambios químicos en el subsuelo. | Foto: AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Hace más de 200 millones de años, durante el Triásico tardío, una vasta llanura tropical en Arizona sufrió inundaciones masivas que derribaron enormes árboles y los sepultaron bajo sedimentos y ceniza volcánica. Ese fenómeno geológico comenzó el proceso de fosilización que dio origen a lo que el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) y la NASA Earth Observatory identifican como uno de los yacimientos fósiles mejor conservados del planeta.

Con el paso del tiempo, la erosión despojó las capas rocosas y sacó a la luz majestuosos troncos petrificados con una impresionante paleta de matices. Los especialistas coinciden en que cada color constituye una valiosa evidencia de los cambios químicos ocurridos en el subsuelo, una transformación científica que combina belleza estética y valor histórico.

¿Cómo surgieron los fascinantes árboles de colores en Arizona hace 200 millones de años?

Durante el Triásico tardío, el territorio actual de Arizona poseía un clima tropical surcado por caudalosos ríos que arrastraban frondosas coníferas. Las crecidas enterraron rápidamente esta vegetación bajo espesas capas de barro, arena y cenizas volcánicas. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio de Parques Nacionales, ese enterramiento redujo casi por completo el contacto con el oxígeno, evitando que la madera se descompusiera como ocurre normalmente.

Aquel fenómeno dio inicio a un prolongado proceso de fosilización subterránea. El agua cargada de sílice penetró la estructura vegetal, sustituyendo paulatinamente la materia orgánica por minerales resistentes. La NASA Earth Observatory explica que este mecanismo permitió conservar con extraordinaria precisión la estructura original de los árboles, incluidos los anillos de crecimiento, la corteza y numerosas características microscópicas.

Actualmente, el Parque Nacional del Bosque Petrificado (Petrified Forest National Park) alberga estos milenarios especímenes transformados íntegramente en cuarzo. Los vívidos matices rojos, amarillos, púrpuras y azules surgen por la presencia de hierro y manganeso integrados en la mineralización. Cada pieza funciona como un testimonio geológico único sobre el ambiente primigenio que envolvió su sepultura.

¿El tiempo no logró destruir el Bosque Petrificado de Arizona, pero nosotros sí?

La formación de los troncos petrificados ocurrió mediante la permineralización, un fenómeno fósil en el cual la sílice disuelta en el agua sustituyó progresivamente los tejidos vegetales por rocas de cuarzo y calcedonia. Según explica la administración del espacio natural, los diversos óxidos de hierro, el manganeso y la sílice pura aportaron matices rojos, púrpuras, amarillos o blancos a estas piezas. Adicionalmente, el levantamiento de la Meseta del Colorado hace 60 millones de años provocó rupturas en las estructuras, dejándolas divididas en múltiples segmentos repartidos por la zona.

Actualmente, el Parque Nacional del Bosque Petrificado en Arizona permanece abierto al turismo con senderos, miradores y centros de visitantes gestionados por el National Park Service. La entidad recuerda que está prohibido llevarse o mover cualquier fósil o pedazo de piedra, aplicando sanciones desde US$325.

Las extracciones ilegales han llevado a algunos viajeros a devolver fragmentos junto con cartas sobre supuestas maldiciones, las cuales terminan apiladas en el sitio informal Conscience Pile. El personal científico no recupera esos ejemplares al ecosistema porque reubicarlos contaminaría el yacimiento con datos erróneos. La gran paradoja del monumento nacional es que la naturaleza preservó la madera durante 200 millones de años, mientras un simple visitante puede borrar esa historia al guardarse un recuerdo en el bolsillo.