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Capturan a principal sospechoso de asesinato de mototaxista en Los Olivos: crimen habría sido por una deuda de S/7

Francisco Ramón Barazarte, de 26 años, está señalado como el autor del homicidio de Martin Raomer Cisneros Peña, de 23. Las autoridades investigan el verdadero móvil del crimen.

De acuerdo con las autoridades, el acusada cambia su versión en reiteradas ocasiones.
De acuerdo con las autoridades, el acusada cambia su versión en reiteradas ocasiones. | Composición LR | Elvis Cairo
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La Policía Nacional capturó al principal sospechoso del asesinato de un joven venezolano ocurrido en el distrito de Los Olivos. De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen se habría originado por una deuda de apenas S/7, aunque las autoridades continúan investigando el móvil del ataque.

El general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó la mañana del último martes que fue detenido Francisco Ramón Barazarte, de 26 años y nacionalidad venezolana, señalado como el presunto autor del homicidio de Martin Raomer Cisneros Peña, de 23 años, también ciudadano venezolano, quien era mototaxista.

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Presunta deuda desencadenó el ataque

Según explicó Arriola, el detenido acudió a cobrar una deuda de S/7 a la víctima. Sin embargo, al negarse esta a cancelar el monto, ambos iniciaron una discusión que terminó en una violenta persecución.

Las investigaciones preliminares indican que Cisneros Peña intentó escapar, pero fue alcanzado y atacado con un arma blanca, y falleció a consecuencia de las heridas.

No obstante, el general precisó que el caso aún se encuentra en investigación, ya que el detenido habría cambiado su versión de los hechos en repetidas oportunidades durante los interrogatorios.

"El investigado cambia de versión constantemente, por lo que será necesario esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen", indicó Arriola.

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Investigación continúa

Como parte de las diligencias, la Policía también informó que la víctima registraba antecedentes policiales por diversos hechos ocurridos entre 2021 y 2026.

Entre ellos figuran una intervención por hurto agravado en 2021; por peligro común y consumo de marihuana en 2022; por maniobras temerarias en 2023; y por daños materiales a un inmueble y alteración del orden público en 2026.

Las autoridades señalaron que estos antecedentes forman parte de la investigación, aunque aclararon que no determinan por sí solos el móvil del homicidio.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para establecer cómo ocurrió el crimen y confirmar si la presunta deuda de S/7 fue el verdadero detonante del asesinato o si existieron otros factores detrás del ataque.

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