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Ingeniero advierte que el río Piura solo puede conducir la mitad del caudal registrado durante El Niño de 1998

Especialista de la Universidad de Piura alertó que el cauce solo soporta 1.900 m³/s, muy por debajo de los casi 3.900 m³/s que alcanzó durante el Fenómeno El Niño de 1998, y pidió ejecutar obras urgentes de prevención.

Río Piura en riesgo: capacidad insuficiente para enfrentar El Niño 2026-2027
Río Piura en riesgo: capacidad insuficiente para enfrentar El Niño 2026-2027 | Foto: difusión
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El río Piura no cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar un evento extremo de El Niño similar al de 1998. Así lo advirtió Jorge Reyes Salazar, doctor en Ingeniería e investigador del Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura (UDEP), quien alertó que el cauce solo puede transportar alrededor de 1.900 metros cúbicos por segundo, menos de la mitad de los casi 3.900 m³/s que registró durante aquel fenómeno climático.

La advertencia se realizó durante el foro 'El Niño 2026-2027. Preparación, vulnerabilidades y acciones prioritarias para Piura', donde el especialista sostuvo que el principal desafío no radica en la falta de estudios, sino en la demora para ejecutar acciones que reduzcan el riesgo de inundaciones antes del inicio de la próxima temporada de lluvias.

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Reyes recordó que el río alcanzó un caudal cercano a los 3.400 metros cúbicos por segundo durante el Niño Costero de 2017, nivel que también superó ampliamente la capacidad actual del cauce y provocó graves inundaciones en la ciudad de Piura y otros distritos de la región.

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Riesgo ante un nuevo El Niño

El investigador señaló que la diferencia entre la capacidad del río y los caudales registrados en anteriores eventos evidencia la vulnerabilidad de Piura frente a un episodio de gran intensidad. Por ello, insistió en que las autoridades deben priorizar medidas inmediatas para reducir el impacto de posibles desbordes.

Entre las acciones urgentes, propuso reforzar las defensas ribereñas, ejecutar trabajos de descolmatación con estudios técnicos actualizados, asegurar el funcionamiento de las estaciones de bombeo e instalar nuevos equipos en los sectores con mayor riesgo de inundación.

"Hoy existen proyectos de largo plazo, pero también necesitamos acciones urgentes para reducir el riesgo antes de la próxima temporada de lluvias", afirmó.

Obras pendientes elevan la vulnerabilidad

Reyes también advirtió que las obras inconclusas del sistema de drenaje pluvial en el centro de Piura incrementan la exposición de la ciudad ante lluvias intensas. En ese sentido, consideró que la actualización del Plan Maestro del Río Piura debe complementarse con intervenciones de corto plazo que fortalezcan la infraestructura existente.

Además, planteó evaluar alternativas como el desfogue de aguas hacia el sector Chutuque para disminuir la presión sobre el cauce principal durante eventos hidrológicos extremos.

Las advertencias surgen en un contexto de creciente preocupación por la evolución de El Niño 2026-2027. Especialistas y entidades técnicas han alertado sobre la necesidad de acelerar las obras de prevención en el norte del país, donde Piura figura entre las regiones con mayor riesgo de inundaciones si se presentan lluvias de gran magnitud.

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