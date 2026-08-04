Janet Tello reprocha prácticas fujimoristas: "Pierden un proceso y crean campañas de desprestigio"

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Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, reprochó el accionar de actores políticos que crean campañas de desprestigio contra el sistema de justicia tras perder un proceso. Si bien no mencionó nombres de los responsables, se trata de una práctica constante del fujimorismo contra el sistema de justicia.

Durante su discurso por el Día del Juez y la Juez, Tello resaltó que la tarea del PJ es compleja no solo por la carga procesal, sino porque siempre tendrán la desaprobación de quienes no están de acuerdo con las decisiones de la institución.

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Sobre todo, resaltó que ello se da "cuando la disconformidad de quienes perdieron un proceso se transforma en ataques personales, en campañas de desprestigio y descalificación indiscriminada". Esto, señaló, como si el juez o la jueza que intervino en el caso fuese el problema y no los hechos o el marco jurídico que tiene que ser aplicado.

"Mayor gravedad revisten estos ataques cuando provienen no de ciudadanos particulares, sino de actores políticos disconformes con determinadas decisiones judiciales. Más aún, y tengo que subrayar, cuando son parte o sujetos con interés en el resultado de algún proceso", subrayó.

Todo ello "constituye formas de actuación no democráticas, de irrespeto hacia la judicatura y de menoscabo a la autoridad de los jueces".

"De esta manera, se enfrenta la ciudadanía con el juez, lo cual resulta contraproducente para la estabilidad y la democracia que nuestro país necesita", dijo.

Janet Tello rechaza que el PJ persiga políticamente a militares y policías: "La justicia no mira nombre ni cargos"

Seguidamente, en el mismo sentido, Tello rechazó los señalamiento de que el Poder Judicial persiga políticamente a militares y policías. Aseguró que eso es totalmente falso.

Mencionó que cuando se investigan hechos contrarios a la ley, no configura una “persecución política” sino “buscar la verdad”.

“Enfatizo y reitero, en el Poder Judicial se imparte justicia a todos por igual, sin consignas y sin mirar nombres, cargos ni posiciones políticas, económicas, sociales o de cualquier otra índole. El derecho a la crítica es válido, pero no el insulto”, exclamó.

Citó al Santo Padre León XIII y pidió que “quien critique a un juez o una jueza lo haga con la verdad, porque el agravio y la diatriba nunca son argumento, por el contrario, siempre son un obstáculo para la vida democrática”.