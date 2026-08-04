HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Carlos "Techito" Bruce en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Janet Tello reprocha prácticas fujimoristas: "Pierden un proceso y crean campañas de desprestigio"

La presidenta del Poder Judicial resaltó que ello afecta la democracia y daña la autoridad de los jueces y juezas.

Janet Tello reprocha prácticas fujimoristas: "Pierden un proceso y crean campañas de desprestigio"
Janet Tello reprocha prácticas fujimoristas: "Pierden un proceso y crean campañas de desprestigio"
Escuchar
Resumen
Compartir

Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, reprochó el accionar de actores políticos que crean campañas de desprestigio contra el sistema de justicia tras perder un proceso. Si bien no mencionó nombres de los responsables, se trata de una práctica constante del fujimorismo contra el sistema de justicia.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante su discurso por el Día del Juez y la Juez, Tello resaltó que la tarea del PJ es compleja no solo por la carga procesal, sino porque siempre tendrán la desaprobación de quienes no están de acuerdo con las decisiones de la institución.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NIEGA REDUCIR FERIADOS Y PROBLEMAS EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sobre todo, resaltó que ello se da "cuando la disconformidad de quienes perdieron un proceso se transforma en ataques personales, en campañas de desprestigio y descalificación indiscriminada". Esto, señaló, como si el juez o la jueza que intervino en el caso fuese el problema y no los hechos o el marco jurídico que tiene que ser aplicado.

"Mayor gravedad revisten estos ataques cuando provienen no de ciudadanos particulares, sino de actores políticos disconformes con determinadas decisiones judiciales. Más aún, y tengo que subrayar, cuando son parte o sujetos con interés en el resultado de algún proceso", subrayó.

Todo ello "constituye formas de actuación no democráticas, de irrespeto hacia la judicatura y de menoscabo a la autoridad de los jueces".

"De esta manera, se enfrenta la ciudadanía con el juez, lo cual resulta contraproducente para la estabilidad y la democracia que nuestro país necesita", dijo.

Janet Tello rechaza que el PJ persiga políticamente a militares y policías: "La justicia no mira nombre ni cargos"

Seguidamente, en el mismo sentido, Tello rechazó los señalamiento de que el Poder Judicial persiga políticamente a militares y policías. Aseguró que eso es totalmente falso.

Mencionó que cuando se investigan hechos contrarios a la ley, no configura una “persecución política” sino “buscar la verdad”.

“Enfatizo y reitero, en el Poder Judicial se imparte justicia a todos por igual, sin consignas y sin mirar nombres, cargos ni posiciones políticas, económicas, sociales o de cualquier otra índole. El derecho a la crítica es válido, pero no el insulto”, exclamó.

Citó al Santo Padre León XIII y pidió que “quien critique a un juez o una jueza lo haga con la verdad, porque el agravio y la diatriba nunca son argumento, por el contrario, siempre son un obstáculo para la vida democrática”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Papa León XIV se reunió con presidenta del PJ y pidió que el próximo presidente gobierne “para los más vulnerables”

Papa León XIV se reunió con presidenta del PJ y pidió que el próximo presidente gobierne “para los más vulnerables”

LEER MÁS
Poder Judicial conforma comisión para reforma del sistema de justicia

Poder Judicial conforma comisión para reforma del sistema de justicia

LEER MÁS
Denunciante de presidenta del PJ fue acusado por violencia familiar

Denunciante de presidenta del PJ fue acusado por violencia familiar

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Keiko Fujimori nombra como viceministros a exfuncionarios de la gestión de Dina Boluarte

Gobierno de Keiko Fujimori nombra como viceministros a exfuncionarios de la gestión de Dina Boluarte

LEER MÁS
Renovación Popular presenta denuncia contra Julián Pérez Mallqui por falta ética

Renovación Popular presenta denuncia contra Julián Pérez Mallqui por falta ética

LEER MÁS
Oposición y oficialismo se pelean la comisión de Constitución y Justicia

Oposición y oficialismo se pelean la comisión de Constitución y Justicia

LEER MÁS
César Astudillo asegura que su investigación por presunta apropiación de combustible fue archivada

César Astudillo asegura que su investigación por presunta apropiación de combustible fue archivada

LEER MÁS
Keiko Fujimori anuncia el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y en el sistema de transporte

Keiko Fujimori anuncia el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y en el sistema de transporte

LEER MÁS
MINJUS: Nombran viceministro a Juan Falconi, exabogado de Fuerza Popular que respaldó el indulto a Alberto Fujimori

MINJUS: Nombran viceministro a Juan Falconi, exabogado de Fuerza Popular que respaldó el indulto a Alberto Fujimori

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025