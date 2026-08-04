De acuerdo con las autoridades, la provincia de Santa es la más afectada por los incendios forestales. | Composición LR | Difusión

De acuerdo con las autoridades, la provincia de Santa es la más afectada por los incendios forestales. | Composición LR | Difusión

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La región Áncash atraviesa una nueva temporada crítica de incendios forestales. Entre enero y el 3 de agosto se han registrado 47 emergencias, de las cuales 19 ocurrieron solo en julio, el mes con mayor incidencia, mientras que agosto ya suma cinco incendios en sus primeros tres días, de acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Los siniestros más recientes se reportaron en los distritos de Anta, Pampas, Matacoto, Aija y Jangas. Según el balance oficial, los incendios en Anta, Pampas y Matacoto fueron extinguidos, el de Aija permanece controlado y el de Jangas continúa activo.

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Más de 500 hectáreas de cobertura natural han sido destruidas

El gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres de Áncash, Rafael Macedo Menacho, informó que, si bien hasta el momento no se han reportado fallecidos, los daños ambientales son significativos.

"La principal afectación es la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación atmosférica. Estos humos que se van directamente a la atmósfera y forman bolsas de gases lo único que hacen es incrementar la temperatura de nuestro planeta", señaló el funcionario.

Según el COER Áncash, los incendios forestales han devastado 507 hectáreas de cobertura natural, además de cuatro hectáreas de bosque y siete hectáreas de cultivos agrícolas.

Los incendios no solo han afectado los ecosistemas. El balance regional también registra daños en infraestructura básica, con 1.730 metros de tuberías de riego destruidas, 675 metros de tuberías afectadas y 500 metros de redes de agua potable dañadas.

Asimismo, el reporte oficial consigna una persona herida como consecuencia de estas emergencias.

Santa concentra la mayor cantidad de incendios

La provincia del Santa es la más afectada por los incendios forestales en lo que va del año, con 13 emergencias registradas. Le siguen Huaraz, con seis casos, y Huaylas y Yungay, con cinco incendios cada una.

A nivel distrital, Nuevo Chimbote encabeza la lista con nueve incendios forestales, convirtiéndose en la jurisdicción con mayor incidencia durante 2026.

Autoridades piden evitar quemas agrícolas

Ante el incremento de estos eventos, las autoridades regionales exhortaron a la población a evitar las quemas agrícolas y cualquier actividad que pueda originar incendios forestales.

Según indicaron, la mayoría de los siniestros registrados en Áncash tienen origen humano y representan una amenaza para la biodiversidad, la producción agrícola y la calidad del aire, especialmente durante la temporada seca.

Con cinco incendios registrados en apenas los primeros días de agosto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente y reiteran el llamado a la prevención para evitar que las emergencias continúen en aumento.

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