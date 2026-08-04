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Inventoras peruanas hacen historia en Corea del Sur: ganaron 306 medallas en importante feria de tecnología en Corea del Sur

Perú volvió a ser la delegación más reconocida, obteniendo 120 medallas de oro, 132 de plata y 54 de bronce, representando el 67,7% de los proyectos presentados por 19 países.

Las inventoras peruanas brillaron en la 19.ª Exposición Internacional de Inventos de Mujeres en Corea del Sur, ganando 306 medallas y dos premios especiales.
Las inventoras peruanas brillaron en la 19.ª Exposición Internacional de Inventos de Mujeres en Corea del Sur, ganando 306 medallas y dos premios especiales. | Foto: Indecopi/Composición LR
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Las inventoras peruanas alcanzaron un nuevo reconocimiento internacional tras obtener 306 medallas y dos premios especiales en la 19.ª Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea del Sur (KIWIE 2026). La participación nacional, coordinada por el Indecopi, convirtió nuevamente al Perú en la delegación con mayor cantidad de proyectos presentados en este certamen dedicado a la innovación y el desarrollo tecnológico.

En total, la delegación peruana consiguió 120 medallas de oro, 132 de plata y 54 de bronce entre las 452 invenciones exhibidas por representantes de 19 países. Además, el país concentró el 67,7% de los proyectos inscritos, consolidando su presencia en una de las principales vitrinas internacionales para inventoras.

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Perú lideró la feria con 306 medallas y dos premios especiales

La delegación peruana estuvo integrada por 20 universidades, un instituto de investigación, un instituto de formación industrial y dos empresas, que presentaron desarrollos vinculados con la salud, el cuidado del medio ambiente, la industria y otros sectores estratégicos.

Los reconocimientos especiales también destacaron el trabajo de instituciones peruanas. La Universidad Científica del Sur recibió el premio otorgado por el Ministry of Intellectual Property gracias al desarrollo de un espéculo vaginal anatómico desechable con un sistema integrado de liberación de lidocaína para hacer menos incómodos los exámenes ginecológicos.

Por su parte, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán obtuvo el premio especial de la Dongduk Women's University por un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar radiografías dentales y generar reportes clínicos que apoyan el diagnóstico odontológico.

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Universidades peruanas destacaron con la mayor cantidad de medallas de oro

Entre las instituciones con mejor desempeño sobresalió la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que obtuvo 24 medallas de oro, seguida por la Universidad Privada del Norte, con 23 preseas doradas. Ambas también encabezaron la participación nacional al presentar 57 y 48 inventos, respectivamente.

Con esta participación, el Perú suma su octava presencia consecutiva en la KIWIE y mantiene el reconocimiento como el único país de América Latina que participa de manera continua en este evento internacional.

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