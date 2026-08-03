Poder Judicial condena a César Acuña a un año y medio de prisión suspendida por delito contra la libertad de trabajo | Difusión

Poder Judicial condena a César Acuña a un año y medio de prisión suspendida por delito contra la libertad de trabajo | Difusión

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El Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad condenó al líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, a un año y seis meses de prisión suspendida tras encontrarlo responsable del delito de violación a la libertad de trabajo. Esta figura penal sanciona a quienes condicionan, impiden o atentan contra los derechos de los trabajadores.

Según la resolución emitida por el juzgado, Acuña no irá a la cárcel, pero deberá cumplir de forma obligatoria con una serie de reglas de conducta para mantener su libertad.

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Entre las medidas impuestas por el tribunal se establece que el político no podrá cambiar de domicilio sin autorización del juez, no deberá cometer un nuevo delito de la misma naturaleza y tendrá que "comparecer cada treinta días a la Oficina de Control a fin de informar y justificar sus actividades, firmando el registro correspondiente", se lee en el documento.

Asimismo, el fallo judicial ordena a César Acuña cancelar todos los pagos pendientes a favor del trabajador afectado. "Cumplir con el mandato judicial extra penal y hacer efectivo los adeudos laborales que le corresponden".

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