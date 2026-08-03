HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño
Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar labores contra el Fenómeno de El Niño     
Sociedad

Alertan crisis marina: Pelícanos llegan a muelle de Huanchaco por falta de alimento

Animales marinos llegan al balneario en busca de alimentos. Especialista recomienda dar de comer a las aves pequeñas y promover acciones para facilitar su reproducción.

Aumento inusual de pelícanos en muelle de Huanchaco alerta sobre impacto del calentamiento del mar
Aumento inusual de pelícanos en muelle de Huanchaco alerta sobre impacto del calentamiento del mar | Foto: Sergio Verde/LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Los ciudadanos y pescadores de Huanchaco, en Trujillo, han reportado un aumento inusual en la presencia de pelícanos en el muelle del balneario, que se encuentran en busca de alimento.

Según expertos, el cambio en la temperatura del mar está afectando los ecosistemas marinos, generando una migración forzada de las aves marinas y, en algunos casos, su muerte.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Estamos viendo las consecuencias de lo que habíamos anticipado: la muerte masiva de aves y mamíferos marinos, así como la migración de muchas especies en busca de alimento. Esto es producto del calentamiento del mar; si el mar está caliente, no habrá alimento para estas aves, como la anchoveta", explicó a La República el biólogo pesquero Carlos Bocanegra.

PUEDES VER: NOAA eleva a 97% la probabilidad de que Fenómeno El Niño se extienda hasta 2027 y alcance nivel "muy fuerte"

lr.pe

En esa línea, agregó que muchas de estas aves, como los piqueros, guanayes y pelícanos, se están acercando a los muelles y terminales en busca de restos de pesca, en un intento desesperado por sobrevivir.

Recomienda a Serfor y Sernanp cuidar las aves marinas pequeñas

Por otro lado, Bocanegra criticó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades encargadas de la conservación, en particular del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), quienes no estarían implementando estrategias para proteger estas especies vulnerables.

"No hay ninguna estrategia para conservar a los seres que son los pelícanos. La hambruna continuará, así como la muerte y la migración de las aves. Nos podemos quedar sin piqueros, sin guanay y sin pelícanos, que son aves guaneras. El Serfor es la institución encargada de cuidar la fauna silvestre, pero no están haciendo nada", comentó.

Finalmente, el biólogo sugirió al Serfor y Sernanp que deberían intervenir alimentando a las aves pequeñas y promoviendo acciones para facilitar su reproducción, pues la falta de alimento y las condiciones adversas amenazan con eliminar a estas especies en los próximos años.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de La Libertad acercó sus servicios judiciales con Mesa de Partes Itinerante en Trujillo

Corte de La Libertad acercó sus servicios judiciales con Mesa de Partes Itinerante en Trujillo

LEER MÁS
Detienen a sicario que disparó y asesinó a policía en Trujillo: confesó su participación en el crimen

Detienen a sicario que disparó y asesinó a policía en Trujillo: confesó su participación en el crimen

LEER MÁS
Es falso que este video corresponda a una niña que recientemente se salvó de ser atropellada en Trujillo: en realidad, el hecho ocurrió en India en enero de 2026

Es falso que este video corresponda a una niña que recientemente se salvó de ser atropellada en Trujillo: en realidad, el hecho ocurrió en India en enero de 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
NOAA eleva a 97% la probabilidad de que Fenómeno El Niño se extienda hasta 2027 y alcance nivel "muy fuerte"

NOAA eleva a 97% la probabilidad de que Fenómeno El Niño se extienda hasta 2027 y alcance nivel "muy fuerte"

LEER MÁS
Resultados de La Tinka de hoy domingo 2 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka de hoy domingo 2 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
¿Qué le pasó a los pilotos y a la avioneta que se estrelló en Nasca?

¿Qué le pasó a los pilotos y a la avioneta que se estrelló en Nasca?

LEER MÁS
Militar detenido en desfile cumplía funciones de seguridad y sí se identificó, según el Ejército

Militar detenido en desfile cumplía funciones de seguridad y sí se identificó, según el Ejército

LEER MÁS
España advierte a sus ciudadanos no sobrevolar las Líneas de Nazca tras mortal accidente: "Las avionetas no cumplen con requisitos de mantenimiento"

España advierte a sus ciudadanos no sobrevolar las Líneas de Nazca tras mortal accidente: "Las avionetas no cumplen con requisitos de mantenimiento"

LEER MÁS
Vecinos estarán más de 10 horas sin agua este miércoles 5 de agosto: revisa las zonas afectadas por el mantenimiento programado, según Sedapal

Vecinos estarán más de 10 horas sin agua este miércoles 5 de agosto: revisa las zonas afectadas por el mantenimiento programado, según Sedapal

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025