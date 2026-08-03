Alertan crisis marina: Pelícanos llegan a muelle de Huanchaco por falta de alimento

Aumento inusual de pelícanos en muelle de Huanchaco alerta sobre impacto del calentamiento del mar | Foto: Sergio Verde/LR.

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Los ciudadanos y pescadores de Huanchaco, en Trujillo, han reportado un aumento inusual en la presencia de pelícanos en el muelle del balneario, que se encuentran en busca de alimento.

Según expertos, el cambio en la temperatura del mar está afectando los ecosistemas marinos, generando una migración forzada de las aves marinas y, en algunos casos, su muerte.

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"Estamos viendo las consecuencias de lo que habíamos anticipado: la muerte masiva de aves y mamíferos marinos, así como la migración de muchas especies en busca de alimento. Esto es producto del calentamiento del mar; si el mar está caliente, no habrá alimento para estas aves, como la anchoveta", explicó a La República el biólogo pesquero Carlos Bocanegra.

En esa línea, agregó que muchas de estas aves, como los piqueros, guanayes y pelícanos, se están acercando a los muelles y terminales en busca de restos de pesca, en un intento desesperado por sobrevivir.

Recomienda a Serfor y Sernanp cuidar las aves marinas pequeñas

Por otro lado, Bocanegra criticó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades encargadas de la conservación, en particular del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), quienes no estarían implementando estrategias para proteger estas especies vulnerables.

"No hay ninguna estrategia para conservar a los seres que son los pelícanos. La hambruna continuará, así como la muerte y la migración de las aves. Nos podemos quedar sin piqueros, sin guanay y sin pelícanos, que son aves guaneras. El Serfor es la institución encargada de cuidar la fauna silvestre, pero no están haciendo nada", comentó.

Finalmente, el biólogo sugirió al Serfor y Sernanp que deberían intervenir alimentando a las aves pequeñas y promoviendo acciones para facilitar su reproducción, pues la falta de alimento y las condiciones adversas amenazan con eliminar a estas especies en los próximos años.