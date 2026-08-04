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Renovación Popular presenta denuncia contra Julián Pérez Mallqui por falta ética

El congresista de Renovación Popular, Christian Aranda, denunció a Julián Pérez Mallqui ante la Comisión de Ética por presuntos actos de acoso y violencia psicológica cometidos contra su expareja. Además, Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, señaló que desde su bancada ya se ha solicitado la suspensión de diputado.

Juntos por el Perú pide suspender por 120 días al congresista Pérez Malqui
Juntos por el Perú pide suspender por 120 días al congresista Pérez Malqui | Foto: Congreso
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El parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para solicitar "la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de haberes por ciento veinte días de legislatura" contra el legislador por Cusco, Julián Pérez Mallqui.

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Según el documento, la sanción busca castigar faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En los fundamentos de hecho, el escrito precisa que los eventos ocurrieron el 30 de julio de 2026 —a solo cuatro días de que el denunciado asumiera sus funciones—, cuando acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio, en el distrito de San Miguel.

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El oficio detalla que el parlamentario ejecutó un "hostigamiento telefónico constante" a desde las 5:58 a.m. y que, al no recibir respuesta, "ingresó sin autorización al domicilio (aprovechando la ausencia del padre de la víctima)". La denuncia sostiene que existen registros de videovigilancia y el testimonio de la agraviada que respaldan estos hechos.

En el documento también señala que Pérez Mallqui registraba en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "sentencias previas por lesiones culposas, falsa declaración y violencia familiar".

Juntos por el Perú solicita suspensión de Pérez Mallqui

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, señaló que está en curso una sanción en contra de Julián Pérez Mallqui, congresista acusado de agredir a su expareja. "Hemos solicitado inmediatamente el proceso disciplinario con medidas de suspensión", declaró para la prensa.

Sobre la postura inicial de la bancada, Zunini señaló que fue acelerada al no contar con la documentación completa, pues existían al menos dos partes policiales de la intervención y distintas versiones sobre lo ocurrido. "Quizás ha sido nuestro error apresurar un primer comentario sobre lo que teníamos a la mano, pero recién después de que hemos tenido conocimiento, hemos solicitado que se aperture el proceso disciplinario", indicó.

Al ser consultado sobre si respaldarán la iniciativa de Renovación Popular para suspenderlo por 120 días, el diputado se mostró a favor de actuar con la máxima sanción si se comprueban los hechos. "Están en su derecho, nosotros nos vamos a ceñir a lo que determinen las investigaciones y si hay un caso de violencia, por supuesto que vamos a sumarnos a la más alta sanción que amerite el reglamento, porque estamos condenando todo tipo de actos de violencia psicológica".

El congresista también indicó que sostuvo conversaciones con Pérez Mallqui y aclaró que la versión del acusado deberá ser contrastada en las instancias correspondientes. "Él evidentemente está defendiendo su inocencia, entonces tiene que explicar ante las autoridades y ante el Comité de Ética del Parlamento cómo es que han transcurrido los hechos según su orden", comentó.

Además, anunció que la posición de Juntos por el Perú condena la violencia. "Desde la bancada no vamos a avalar ningún tipo de acto de violencia ni física, ni psicológica, ni de cualquier índole, en eso hemos sido enérgicos desde un principio", concluyó.

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