Piura en alerta: obras de drenaje pluvial siguen inconclusas y un posible Niño fuerte amenaza a cientos de familias

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Frente a la amenaza de intensas lluvias por un fenómeno El Niño fuerte hacia el último trimestre del año, la preocupación se agudiza en los distritos de Sullana y Veintiséis de Octubre. Dirigentes locales advirtieron que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE), infraestructuras ejecutadas por el Ministerio de Vivienda y los gobiernos locales para mitigar inundaciones, presentan deficiencias que dejarían a la población de estos sectores en una situación de vulnerabilidad.

El exsecretario general del asentamiento humano Villa Primavera (Sullana), Jony Mito, alertó que el SARE ejecutado en su jurisdicción no funcionaría de forma adecuada en caso de lluvias intensas, ya que carece de un sistema de evacuación funcional. Esta situación expone a cientos de familias a una posible inundación por la acumulación de aguas pluviales.

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"Para nosotros esta obra está inconclusa porque no es como los SARE de Piura, que tienen su sistema de descarga. No hay instalación de motobombas o conexión a una red para poder evacuar", explicó la exautoridad.

Mito expuso que, durante las últimas precipitaciones, el SARE colapsó tras alcanzar el 100% de su capacidad, por lo que las aguas comenzaron a acumularse e ingresar a varias viviendas. En esa línea, señaló que, aunque la Municipalidad Provincial de Sullana acudió a la zona con dos motobombas de 500 mm entregadas por el Ministerio de Vivienda, estos equipos no funcionaron de inmediato. Tras dos horas de retraso, se consiguió una batería que permitió operar solo una de las bombas, la cual terminó evacuando las aguas directamente a un buzón de desagüe.

Asimismo, el dirigente señaló que la población estaría expuesta a un riesgo aún mayor, debido a que el sistema de drenaje de la obra de pistas y veredas de Villa Primavera y Ramiro Prialé ha sido conectado al SARE. Esto traslada el agua de otras cuencas ciegas y sobrecarga la capacidad de la infraestructura.

"Pedimos que Vivienda ejecute la instalación de dos motobombas de 800 mm, las cuales estén conectadas a la red existente de drenaje pluvial antiguo y que se instalen 500 metros de tuberías para que las aguas pluviales descarguen en el río. Sería una medida temporal que nos salvaría en caso de lluvias intensas", finalizó Mito.

Deficiencias críticas en Cinco Esquinas, 13 de Noviembre y La Molina

Por su parte, el dirigente Alipio Cruz sostuvo que los SARE ejecutados en los sectores de Las Cinco Esquinas, 13 de Noviembre y La Molina, en el distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), presentan una serie de deficiencias que afectarían su funcionamiento en caso de precipitaciones continuas e intensas.

Cruz explicó que las rejillas de captación del SARE Cinco Esquinas se encuentran deterioradas debido al tránsito constante de vehículos de carga pesada, por lo que han terminado quebradas y llenas de basura. Al ser infraestructuras fundamentales para evacuar el agua, los vecinos exigen su pronta limpieza y mejoramiento.

Por otro lado, el dirigente sostuvo que el SARE ejecutado en la zona aledaña a la UPIS 13 de Noviembre no cumple su función, ya que se encuentra por encima de su nivel real. Como consecuencia, primero se inundaría toda la zona correspondiente a 13 de Noviembre y solo después, por rebose, el agua ingresaría al SARE.

"En su momento nos dijeron que el agua se va a empozar y con motobombas vamos a trasladar el agua al SARE, pero ese no es el sentido de construir esta infraestructura. En su momento pedimos ejecutar buzones o rejillas de captación en la zona baja para que el agua ingrese al SARE, pero no se ha hecho", explicó Cruz.

Por último, advirtió que en el entorno de los tres SARE las calles no cuentan con pistas ni veredas, por lo que es muy probable que el agua que ingrese a las rejillas de captación arrastre arena y otros objetos, lo que terminaría obstruyendo el libre flujo del agua.

"Las piscinas y electrobombas se han probado y funcionan bien (Cinco Esquinas y La Molina), pero nuestra preocupación es la sedimentación que se puede formar en los buzones y las rejillas. Imagínate que viene un Niño que llueve horas y horas durante días. Vivienda nos dice que lo limpiarán de inmediato pero hubiésemos preferido que se construyera pistas y veredas al menos alrededor de los SARE", concluyó Cruz.