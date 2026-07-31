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La megaobra vial del sur con un presupuesto de S/ 408 millones que busca mejor el transporte y la logística en Arequipa–La Joya

El MTC ejecutará el tercer componente de la vía Arequipa–La Joya mediante Obras por Impuestos. El proyecto contempla un nuevo tramo de 20,5 kilómetros y beneficiará a más de 1,27 millones de personas.

Este nuevo componente incluye una autopista de doble calzada y diversas mejoras en seguridad vial.
Este nuevo componente incluye una autopista de doble calzada y diversas mejoras en seguridad vial. | Foto: MTC/Composición LR
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado (PVD), anunció la ejecución del tercer componente de la vía regional Arequipa–La Joya, un proyecto que contempla la construcción de un nuevo tramo de 20,5 kilómetros con una inversión superior a S/408,7 millones. La obra será desarrollada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y busca fortalecer la conectividad y el corredor logístico del sur del país.

El anuncio se realizó en Palacio de Gobierno con la participación del presidente de la República, José María Balcázar; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera; y el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez. El proyecto forma parte de la ejecución integral de la vía Arequipa–La Joya, que se desarrolla por etapas.

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¿En qué consiste el tercer componente de la vía Arequipa–La Joya?

El nuevo tramo estará a cargo del Consorcio Ejecutor Joya, mientras que el financiamiento será asumido por Provías Descentralizado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

La intervención contempla la construcción de una autopista de doble calzada con separador central, bermas, obras de drenaje, muros de contención, alcantarillas, señalización y otros elementos de seguridad vial, de acuerdo con los estándares técnicos establecidos para este tipo de infraestructura.

Este componente completa el avance del proyecto integral. El primer componente, correspondiente al puente Virgen de Chapi, de 370 metros de longitud, fue inaugurado recientemente por el Gobierno Regional de Arequipa. En tanto, el segundo componente comprende la construcción de los túneles mellizos, cuyas obras ya se iniciaron.

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¿Qué beneficios tendrá la nueva vía para Arequipa?

Según el MTC, el nuevo tramo permitirá mejorar la articulación entre la vía Arequipa–La Joya y los principales corredores logísticos del sur del país, facilitando el traslado de pasajeros y mercancías.

La cartera también indicó que la infraestructura contribuirá a reducir los tiempos de viaje y los costos logísticos, además de impulsar las actividades productivas, comerciales y de servicios en la macrorregión sur.

Tras la actualización del expediente técnico, el Consorcio Ejecutor Joya iniciará la ejecución de las obras, que tendrán un plazo de 570 días calendario. La culminación está prevista para el primer trimestre de 2028, y se estima que el proyecto beneficiará a más de 1,27 millones de habitantes de Arequipa.

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