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Deuda de la Municipalidad de Lima supera los S/ 5.000 millones: reduciría recursos para obras y servicios

La deuda total de la comuna limeña asciende a S/ 5.045 millones, equivalente al 347,6% de sus ingresos corrientes. El Consejo Fiscal también advirtió que 24 municipios acumulan obligaciones por juicios perdidos y aportes impagos.

El Consejo Fiscal alertó sobre el alto endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que alcanza los S/ 5.045 millones, comprometiendo futuros recursos para obras y servicios.
El Consejo Fiscal alertó sobre el alto endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que alcanza los S/ 5.045 millones, comprometiendo futuros recursos para obras y servicios. | Difusión
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El Consejo Fiscal advirtió que el elevado nivel de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) comprometerá parte de los recursos disponibles para financiar obras y servicios públicos en los próximos años. La alerta fue incluida en el Informe N.° 03-2026-CF, presentado el 23 de julio, que evaluó el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos locales durante 2025.

Según el documento, la deuda total de la comuna capitalina alcanzó los S/ 5.045 millones, monto equivalente al 347,6% de sus ingresos corrientes promedio. Es decir, la obligación supera en más de tres veces el límite establecido para los municipios.

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Consejo Fiscal cuestiona excepción para la Municipalidad de Lima

El organismo señaló que la Municipalidad de Lima se encuentra exonerada de los límites legales de endeudamiento debido a que cuenta con una calificación crediticia de “A” o superior. Sin embargo, cuestionó que este criterio sea suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera de la comuna.

Para el Consejo Fiscal, una calificación de riesgo refleja la capacidad de pago de una entidad, pero no necesariamente garantiza que la gestión municipal pueda mantener sus obligaciones financieras sin afectar la prestación de servicios o la ejecución de proyectos.

Además, los ingresos provenientes de conceptos como el impuesto predial, la alcabala y el Foncomun permanecen retenidos en un fideicomiso destinado al pago de los inversionistas. El informe estima que las cuotas de la deuda superarán los S/ 500 millones anuales entre 2028 y 2035, lo que podría limitar los recursos disponibles para otras necesidades de la ciudad.

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Obras financiadas con bonos registran bajo avance

El Consejo Fiscal también alertó sobre el retraso en los proyectos financiados mediante la emisión de bonos. De acuerdo con la evaluación realizada hasta el 13 de julio de 2026, los 58 proyectos vinculados a estos fondos registraban un avance físico acumulado de apenas 24,6%.

El documento precisa que 33 obras no habían registrado ningún avance físico, pese a que los recursos ya se encontraban vinculados a su financiamiento. Esta situación generó un costo financiero neto de S/ 152 millones durante 2025, debido a la diferencia entre los intereses pagados por la deuda y los ingresos obtenidos por los depósitos bancarios.

Ante ello, el organismo recomendó revisar los mecanismos de seguimiento y fiscalización de los programas de emisión de títulos, con el objetivo de evitar que los recursos públicos permanezcan sin ser utilizados mientras la municipalidad continúa asumiendo costos financieros.

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24 municipios acumulan deudas desde 2017

El informe también identificó a un grupo de 24 municipalidades que incumple de manera ininterrumpida las reglas de endeudamiento desde 2017. Entre ellas se encuentran las comunas de Breña, La Victoria, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y la Municipalidad Provincial del Callao.

En conjunto, estas entidades acumulan pasivos por S/ 2.606 millones. El 84% de dicho monto corresponde a obligaciones derivadas de procesos judiciales perdidos y deudas con la Sunat, EsSalud y las AFP.

El Consejo Fiscal advirtió que la acumulación de estas obligaciones puede reducir los recursos disponibles para servicios esenciales como la limpieza pública y la seguridad ciudadana, afectando potencialmente a más de tres millones de personas.

Por ello, la entidad recomendó establecer planes obligatorios de reestructuración financiera para las municipalidades con problemas de endeudamiento, a fin de ordenar sus cuentas y evitar que el peso de las deudas continúe afectando la atención de las necesidades de la población.

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