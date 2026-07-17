Nueva Carretera Central se quedó sin recursos del crédito suplementario: MTC buscará reasignar presupuesto hacia finales de 2026

Nueva Carretera Central: obras dependerán de una reasignación tras quedar fuera del crédito suplementario. | Congreso del Perú

Nueva Carretera Central: obras dependerán de una reasignación tras quedar fuera del crédito suplementario. | Congreso del Perú

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La Nueva Carretera Central, el proyecto llamado a transformar la conexión entre Lima y la sierra central, sufrió un nuevo tropiezo en su camino hacia el inicio de obras. Pese a que el Ejecutivo había incluido recursos para impulsar su ejecución dentro del crédito suplementario enviado al Congreso, el texto finalmente aprobado dejó a la iniciativa sin financiamiento adicional.

Con una inversión estimada en más de S/30.000 millones, la carretera busca reducir el tiempo de viaje entre Lima y La Oroya (Junín) a cerca de tres horas mediante una nueva vía de alta capacidad. Sin embargo, la falta de recursos obliga ahora al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a buscar alternativas para no retrasar el cronograma previsto para este año.

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¿Por qué la Nueva Carretera Central quedó fuera del crédito suplementario?

La exclusión del proyecto se produjo durante el trámite del crédito suplementario aprobado el pasado 14 de julio por la Comisión Permanente del Congreso. Inicialmente, el Gobierno había anunciado una asignación de S/400 millones para asegurar el inicio de las obras. Posteriormente, esa cifra fue reducida a S/200 millones dentro del proyecto de ley remitido al Parlamento.

No obstante, durante el debate legislativo, esos recursos fueron retirados por completo del texto definitivo. Frente a ese escenario, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó que el proyecto aún podría recibir financiamiento antes de finalizar el año gracias a una reasignación de recursos públicos.

Según indicó en declaraciones a RPP, conforme avanza la ejecución del presupuesto nacional suele identificarse dinero que distintas entidades no alcanzarán a utilizar. Esos saldos pueden redistribuirse hacia proyectos considerados prioritarios.

'La dinámica del gasto de las entidades estatales ya es conocida. Generalmente sobre el último trimestre del año se acrecienta, se intensifica y se identifican saldos que, al no tener previsión de ser ejecutados, se pueden redireccionar. Este puede ser el caso de la Nueva Carretera Central', señaló el titular del MTC.

Túnel Pariachi sigue siendo la prioridad para iniciar la primera etapa

Aunque el crédito suplementario no destinó recursos adicionales a la Nueva Carretera Central, Prieto sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) flexibilizó algunas restricciones presupuestarias que permitirán al MTC mover parte de sus propios recursos hacia esta obra.

'Si bien no ha sido materia de asignación en el crédito suplementario, el MEF sí nos ha levantado algunas partidas restringidas, lo que quiere decir que podemos reasignar, entre los recursos que tenemos dentro de la entidad, fondos para poder seguir con la Nueva Carretera Central', afirmó.

El primer componente del proyecto corresponde al Túnel Pariachi, infraestructura que se construirá en Ate y que representa el punto de partida de toda la nueva vía.

Esta etapa demandará una inversión aproximada de S/2.537 millones, de los cuales se requerían alrededor de S/600 millones para iniciar las obras durante 2026. Sin esos recursos, el avance dependerá de la capacidad del MTC para redistribuir fondos dentro de su presupuesto o captar recursos disponibles hacia el cierre del año.

El túnel estará conformado por dos galerías paralelas de aproximadamente seis kilómetros de longitud cada una, con dos carriles por sentido. Su recorrido partirá desde la avenida Ramiro Prialé, en Ate, y permitirá conectar con Cieneguilla en menos de diez minutos, convirtiéndose en la puerta de ingreso hacia la futura Nueva Carretera Central.

La exclusión de la Nueva Carretera Central evidencia la distancia entre los anuncios y la disponibilidad real de recursos. Meses atrás, el presidente José María Balcázar había asegurado que el megaproyecto recibiría S/400 millones adicionales en 2026 para acelerar el inicio de su ejecución.

Así, la obra seguirá, por ahora, con el presupuesto cercano a S/200 millones previsto para 2026. Cualquier incremento dependerá de una reasignación de recursos hacia el último trimestre del año.