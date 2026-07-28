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Sociedad

Nueva Carretera Central, Autopista del Sol y Longitudinal de la Sierra: las obras viales que anunció Keiko Fujimori para Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho en su mensaje a la Nación

El proyecto anunciado durante su primer mensaje a la nación buscaría modernizar la conexión entre Lima y la zona central del país, aliviando el congestionado tráfico y facilitando el transporte de pasajeros y mercancías.

Además, se incluyen la ejecución de nuevas carreteras nacionales que buscan fortalecer la conectividad entre Lima y otras regiones del país.
Además, se incluyen la ejecución de nuevas carreteras nacionales que buscan fortalecer la conectividad entre Lima y otras regiones del país. | Foto: difusión/Andina/Composición LR
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La presidenta Keiko Fujimori anunció un paquete de proyectos viales que incluye la culminación de la Nueva Carretera Central y la ejecución de nuevas carreteras nacionales para fortalecer la conectividad entre Lima y distintas regiones del país. El anuncio fue realizado durante su primer mensaje a la Nación ante el Congreso, en el marco del inicio de su gestión para el periodo 2026-2031.

Entre las obras mencionadas figura la culminación de la Nueva Carretera Central, presentada como una prioridad para integrar Lima con el centro del país, reducir la congestión en la vía actual y mejorar el transporte de pasajeros y mercancías. Además, adelantó la ejecución de corredores estratégicos en la sierra y la costa, así como un programa de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.

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Nueva Carretera Central: el proyecto prioritario para unir Lima con el centro del país

Keiko Fujimori afirmó que la Nueva Carretera Central será una de las principales obras de infraestructura vial de su gobierno. Según indicó, el objetivo es contar con una vía moderna que permita mejorar la conexión entre Lima y la zona central del país, aliviar el tráfico de la actual Carretera Central y facilitar el traslado de personas y carga.

La mandataria sostuvo que este proyecto busca fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías, al tratarse de uno de los principales corredores logísticos del país que conecta la capital con varias regiones de la sierra central.

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¿Qué otras carreteras anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación?

Además de la Nueva Carretera Central, la presidenta anunció la ejecución de las carreteras Oyón–Ambo, Canta–La Viuda–Unish, Puerto Ocopa–Atalaya, Carretera Los Libertadores, Autopista del Sol y la Red Vial N.º 4.

Asimismo, confirmó que se impulsará la Longitudinal de la Sierra, corredor que recorre las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, y un Programa Nacional de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales, orientado a mejorar la conectividad de diversas localidades del país.

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