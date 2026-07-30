Aeropuerto Jorge Chávez: LAP plantea reducir en más de 36% la tarifa para pasajeros en conexión internacional

LAP plantea reducir en más de 36% la tarifa para pasajeros en conexión internacional. | Composición LR

LAP plantea reducir en más de 36% la tarifa para pasajeros en conexión internacional. | Composición LR

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Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, propuso reducir en más de un tercio la tarifa que pagan los pasajeros que realizan conexiones internacionales en Lima y eliminar el cobro presencial durante el proceso de transferencia.

La iniciativa plantea que la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional pase de US$10.05 más IGV a US$6.40 más IGV por viajero.

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Además de la reducción tarifaria, LAP propone que este pago sea incluido directamente dentro del boleto aéreo, una modalidad utilizada en otros aeropuertos internacionales, con el objetivo de evitar que los pasajeros tengan que realizar un pago adicional durante su escala en el terminal.

La propuesta llega en medio del debate sobre la competitividad del aeropuerto limeño como punto de conexión regional. Para LAP, reducir costos y simplificar el tránsito de pasajeros puede contribuir a atraer nuevas rutas, incrementar frecuencias y fortalecer la posición del Perú dentro del mercado aéreo sudamericano.

LAP busca reducir costos para pasajeros en conexión, pero aerolíneas aún no aceptan propuesta

La concesionaria señaló que la reducción de la TUUA representaría un esfuerzo económico propio y que la iniciativa forma parte de un esquema que busca compromisos compartidos con las aerolíneas.

Entre esos compromisos, LAP plantea que las compañías aéreas impulsen nuevas rutas, aumenten frecuencias y tengan una mayor presencia operativa en Lima. Sin embargo, hasta el momento, la propuesta no ha sido aceptada por las aerolíneas.

Este punto marca el principal desafío para que la medida pueda aplicarse. Mientras no exista un acuerdo entre los actores del sector y la tarifa no sea incorporada en el boleto aéreo, los pasajeros que realicen conexiones internacionales continuarán efectuando el pago presencial durante su tránsito por el aeropuerto.

La discusión no es menor porque los pasajeros en conexión representan una parte estratégica para el crecimiento de un aeropuerto que busca consolidarse como un centro de distribución de vuelos internacionales. Aunque actualmente este grupo representa cerca del 7% de los usuarios del Jorge Chávez, son justamente estos viajeros los que permiten ampliar la red de destinos mediante escalas.

Según cifras de LAP, durante el primer semestre del año los pasajeros internacionales con vuelos directos desde Lima crecieron 5,2%. Actualmente, el aeropuerto conecta al país con 62 destinos: 43 internacionales y 19 nacionales, mediante la operación de 23 aerolíneas.

Para el cierre de 2026, la concesionaria proyecta alcanzar los 26,5 millones de pasajeros transportados, una cifra que refleja la presión por mejorar la capacidad y competitividad del terminal.

Jorge Chávez apunta a ganar más conexiones internacionales mientras LAP suma US$2.574 millones en inversiones

La propuesta de reducción de la TUUA se presenta mientras LAP destaca el peso económico que tiene la operación del aeropuerto dentro del sistema de transporte peruano.

Desde el inicio de la concesión hasta abril de 2026, la empresa informó que entregó al Estado peruano US$3.853 millones en el marco del contrato de concesión. Asimismo, señaló que por cada S/100 que recibe, aproximadamente S/52 se destinan al Estado peruano.

Para este año, LAP proyecta un aporte de US$277 millones al Estado. En paralelo, la compañía reportó inversiones acumuladas por US$2.574 millones destinadas a la modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria.

La iniciativa apunta a mejorar la posición del Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región que compiten por captar conexiones internacionales. Para LAP, reducir la TUUA y eliminar el pago presencial facilitaría el tránsito de pasajeros, aunque su implementación todavía depende de un acuerdo con las aerolíneas.