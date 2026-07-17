La remodelación del estadio aumentará su capacidad a más de 18 mil espectadores e incluirá nuevas tribunas, un campo de juego de grass natural y una pista atlética reglamentaria. | Foto: difusión

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La región Apurímac avanza en la recta final de uno de sus principales proyectos de infraestructura deportiva. El Gobierno Regional confirmó que la modernización y ampliación del Estadio Monumental de Condebamba, ubicado en la ciudad de Abancay, ingresó a su última etapa de construcción y mantiene como fecha de entrega noviembre de 2026.

Tras una reciente inspección técnica, las autoridades verificaron el progreso de las obras y ratificaron que el recinto está siendo acondicionado para albergar competencias oficiales de fútbol profesional y eventos de gran convocatoria. El proyecto contempla una renovación integral del estadio con nuevos espacios para deportistas, espectadores y medios de comunicación.

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¿Cómo será el nuevo Estadio Monumental de Condebamba tras su modernización?

La remodelación permitirá incrementar la capacidad del estadio a más de 18 mil espectadores mediante la construcción de las nuevas tribunas de Oriente y Occidente. Con ello, el recinto contará con una infraestructura renovada para recibir encuentros deportivos de mayor nivel y actividades de carácter cultural.

Entre las principales características del proyecto figuran un campo de juego con grass natural, una pista atlética reglamentaria, un moderno sistema de iluminación para partidos nocturnos, áreas de estacionamiento y un nuevo cerco perimétrico destinado a reforzar la seguridad del complejo deportivo.

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Infraestructura renovada y fecha prevista para la entrega del estadio en Abancay

La nueva infraestructura también incorporará 11 cabinas de transmisión equipadas para facilitar la cobertura de los medios de comunicación durante eventos deportivos y otras actividades. Asimismo, se han considerado nuevos camerinos para los equipos y los árbitros, además de ambientes administrativos que complementarán el funcionamiento del recinto.

El Gobierno Regional de Apurímac informó que la entrega de la obra civil está prevista para noviembre de 2026. Una vez concluida esta etapa, el estadio quedará en condiciones de iniciar el proceso de certificación técnica correspondiente para su utilización en competencias organizadas por las entidades deportivas nacionales.